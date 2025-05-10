https://ria.ru/20250510/ege-2016148933.html
Юрист объяснил, какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ
Юрист объяснил, какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 10.05.2025
Юрист объяснил, какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ
Выпускники, сдающие единый госэкзамен, пользуются рядом прав, о которых важно знать им самим и их родителям, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:29:00+03:00
2025-05-10T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Выпускники, сдающие единый госэкзамен, пользуются рядом прав, о которых важно знать им самим и их родителям, рассказал агентству "Прайм" заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.Прежде всего, ученику должно быть обеспечено отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Все необходимые материалы распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати.В ходе экзамена разрешены гигиенические перерывы, можно выходить из кабинета, но с сопровождающим, материалы экзамена при этом остаются на рабочем месте. Если ученику стало плохо, он может обратиться к врачу и покинуть экзамен, подписав протокол.Если ученик считает, что его права нарушены, можно подать апелляцию в день проведения экзамена. Результаты ЕГЭ становятся известны в течение недели, при несогласии их тоже можно обжаловать. Пересдача возможна в текущем или следующем году.
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общество, россия
Юрист объяснил, какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ
Адвокат Маркарьян: выпускникам, сдающим ЕГЭ, должно быть выделено рабочее место
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости.
Выпускники, сдающие единый госэкзамен, пользуются рядом прав, о которых важно знать им самим и их родителям, рассказал агентству "Прайм"
заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.
Прежде всего, ученику должно быть обеспечено отдельное рабочее место, стол, стул, гелевая или капиллярная ручка. Все необходимые материалы распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати.
В ходе экзамена разрешены гигиенические перерывы, можно выходить из кабинета, но с сопровождающим, материалы экзамена при этом остаются на рабочем месте. Если ученику стало плохо, он может обратиться к врачу и покинуть экзамен, подписав протокол.
Если ученик считает, что его права нарушены, можно подать апелляцию в день проведения экзамена. Результаты ЕГЭ становятся известны в течение недели, при несогласии их тоже можно обжаловать. Пересдача возможна в текущем или следующем году.