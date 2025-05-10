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Ефимов: на юге Москвы построят путепровод - РИА Новости, 10.05.2025
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12:06 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/efimov-2015516506.html
Ефимов: на юге Москвы построят путепровод
Ефимов: на юге Москвы построят путепровод - РИА Новости, 10.05.2025
Ефимов: на юге Москвы построят путепровод
В Москве над Южной рокадой возведут путепровод, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:06:00+03:00
2025-05-10T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве над Южной рокадой возведут путепровод, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект возведут по основному ходу Каширского в рамках развития улично-дорожной сети в Котляковском, 1-м Варшавском проездах и во 2-м Котляковском переулке (в настоящее время она готова на 15%)."Проектом предусматриваются реконструкция и строительство 6,2 километра дорог, в том числе возведение путепровода длиной более 68 метров по основному ходу Каширского проезда. В настоящее время ведутся мероприятия по устройству опор и строительству подпорных стен путепровода, выполняется переустройство коммуникаций, возведение проезжей части дороги", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Работы проводятся в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. Завершить их планируется летом 2026 года, указывается в сообщении.Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что на западе столицы возведут "мост-парус" через Москву-реку.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы построят путепровод

Ефимов: в Москве над Южной рокадой возведут путепровод

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве над Южной рокадой возведут путепровод, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Объект возведут по основному ходу Каширского в рамках развития улично-дорожной сети в Котляковском, 1-м Варшавском проездах и во 2-м Котляковском переулке (в настоящее время она готова на 15%).
"Проектом предусматриваются реконструкция и строительство 6,2 километра дорог, в том числе возведение путепровода длиной более 68 метров по основному ходу Каширского проезда. В настоящее время ведутся мероприятия по устройству опор и строительству подпорных стен путепровода, выполняется переустройство коммуникаций, возведение проезжей части дороги", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Работы проводятся в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. Завершить их планируется летом 2026 года, указывается в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что на западе столицы возведут "мост-парус" через Москву-реку.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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