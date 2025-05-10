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Жилой дом в стиле неоклассики отремонтируют на Мироновской улице в Москве
Жилой дом в стиле неоклассики отремонтируют на Мироновской улице в Москве - РИА Новости, 12.05.2025
Жилой дом в стиле неоклассики отремонтируют на Мироновской улице в Москве
Жилой дом в стиле советской неоклассики капитально отремонтируют на Мироновской улице в Москве, специалисты обновят фасад и крышу здания, а также заменят ряд... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-10T13:50:00+03:00
2025-05-10T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жилой дом в стиле советской неоклассики капитально отремонтируют на Мироновской улице в Москве, специалисты обновят фасад и крышу здания, а также заменят ряд инженерных систем, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "По программе капитального ремонта жилого фонда в этом году приведут в порядок дом 9 на Мироновской улице. Его построили в 1955-м в стиле поздней советской неоклассики. Год возведения указан на парадном фасаде на лепнине в виде герба. Нижнюю часть стен здания украшает руст, верхнюю - барельефы, колонны с капителями, венчающий карниз с дентикулами. На фасаде также можно увидеть лепнину со звездами", - говорится в сообщении. В столичную программу капитального ремонта включено более 29,7 тысячи домов общей площадью свыше 307 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 117 тысяч лифтов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Жилой дом в стиле неоклассики отремонтируют на Мироновской улице в Москве
Жилой дом в стиле неоклассики на Мироновской улице в Москве будет отремонтирован
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жилой дом в стиле советской неоклассики капитально отремонтируют на Мироновской улице в Москве, специалисты обновят фасад и крышу здания, а также заменят ряд инженерных систем, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"По программе капитального ремонта жилого фонда в этом году приведут в порядок дом 9 на Мироновской улице. Его построили в 1955-м в стиле поздней советской неоклассики. Год возведения указан на парадном фасаде на лепнине в виде герба. Нижнюю часть стен здания украшает руст, верхнюю - барельефы, колонны с капителями, венчающий карниз с дентикулами. На фасаде также можно увидеть лепнину со звездами", - говорится в сообщении.
В столичную программу капитального ремонта включено более 29,7 тысячи домов общей площадью свыше 307 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 117 тысяч лифтов.