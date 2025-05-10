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В России за год отправили в колонии 48 диверсантов - РИА Новости, 10.05.2025
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04:37 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/diversanty-2016151145.html
В России за год отправили в колонии 48 диверсантов
В России за год отправили в колонии 48 диверсантов - РИА Новости, 10.05.2025
В России за год отправили в колонии 48 диверсантов
Российские суды за год назначили реальные сроки 48 диверсантам, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:37:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские суды за год назначили реальные сроки 48 диверсантам, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Среди осужденных три женщины и три гражданина стран СНГ. По этим данным, почти все - очень молодые люди: 13 подростков до 18 лет и 21 подсудимый в возрасте 18-24 лет, и никого старше 50 лет. Высшее образование есть у трех подсудимых, у 19 - начальное или без образования, 23 человека трудоспособные без постоянного источника дохода. Всем 48 осужденным суды назначили реальное лишение свободы на сроки от 5 до 15 лет.
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россия, снг
Россия, СНГ
В России за год отправили в колонии 48 диверсантов

Суды в России за год отправили в колонии 48 диверсантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские суды за год назначили реальные сроки 48 диверсантам, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Среди осужденных три женщины и три гражданина стран СНГ. По этим данным, почти все - очень молодые люди: 13 подростков до 18 лет и 21 подсудимый в возрасте 18-24 лет, и никого старше 50 лет.
Высшее образование есть у трех подсудимых, у 19 - начальное или без образования, 23 человека трудоспособные без постоянного источника дохода.
Всем 48 осужденным суды назначили реальное лишение свободы на сроки от 5 до 15 лет.
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