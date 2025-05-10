https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html

Межгосударственные отношения России и Зимбабве

Межгосударственные отношения России и Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025

Межгосударственные отношения России и Зимбабве

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Зимбабве были установлены 18 февраля 1981 года. 24 января 1992 года Зимбабве официально признала... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T07:23:00+03:00

2025-05-10T07:23:00+03:00

2025-05-10T07:23:00+03:00

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Дипломатические отношения между Советским Союзом и Республикой Зимбабве были установлены 18 февраля 1981 года. 24 января 1992 года Зимбабве официально признала Россию в качестве правопреемника СССР. Дружественные связи между Россией и Зимбабве зародились еще в период борьбы зимбабвийского народа за свою независимость. Советский Союз оказывал всестороннюю поддержку освободительной борьбе зимбабвийцев. Начиная с 1960-х годов, сложилось плодотворное сотрудничество в области обороны и безопасности. Большинство зимбабвийских командиров во время вооруженной борьбы с колониальным режимом в Родезии (с 1980 года – Зимбабве) проходили подготовку в России. Между странами налажен устойчивый политический диалог. Россия и Зимбабве тесно взаимодействуют на международной арене на основе совпадения или близости позиций по большинству актуальных проблем современности. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Зимбабве Роберт Мугабе принял участие в празднованиях 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года в Москве. 10 мая в Кремле состоялась отдельная встреча глав двух государств. 27 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) произошла встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.14-16 января 2019 года состоялся официальный визит зимбабвийского лидера в Москву, в ходе которого произошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, актуальная международная и региональная проблематика.В октябре 2019 года Эммерсон Мнангагва возглавлял делегацию Зимбабве на первом саммите "Россия – Африка" в Сочи. В июле 2023 года зимбабвийский лидер вновь участвовал в саммите "Россия – Африка". "На полях" мероприятия состоялась встреча Владимира Путина с Эммерсоном Мнангагвой.6 июня 2024 года президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Беседа лидеров двух стран продолжилась переговорами в расширенном составе в формате рабочего обеда. 7 июня Эммерсон Мнангагва выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В марте 2018 года состоялся визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в столицу Зимбабве – Хараре, где он был принят президентом Эммерсоном Мнангагвой, встретился с вице-президентом, министром обороны и по делам ветеранов Константино Чивенгой, провел переговоры с министром иностранных дел и международной торговли Сибусисо Мойо. 7 августа 2019 года в МИД России состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо, прибывшим в Москву для участия в третьем заседании российско-зимбабвийской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в качестве ее сопредседателя. 6 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) "на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза состоялась встреча Михаила Богданова с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. В феврале 2023 года вице-президент Зимбабве Константино Чивенга принимал участие в качестве почетного гостя в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялись его беседы с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. 6 марта 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амоном Мурвирой, находящимся в Москве с рабочим визитом. Наряду с контактами на высоком и высшем уровнях, динамично развиваются межпарламентские связи. В октябре 2017 года делегация парламентариев из Зимбабве приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. В июле 2018 году спикер Национального Собрания Зимбабве Джейкоб Муденда принимал участие в работе Международного форума по развитию парламентаризма в Москве. В июле 2019 года он участвовал в работе в Москве второго Международного форума по развитию парламентаризма и проходившей в его рамках парламентской конференции "Россия – Африка". На полях форума была организована его беседа с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным. В июне 2022 года делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетила Зимбабве с официальным визитом. В ходе него состоялась встреча Матвиенко с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, председателем Национального собрания Джейкобом Мудендой и председателем Сената Мейбл Чиномоной. 17 июня 2022 года "на полях" пленарного заседания Петербургского международного экономического форума состоялась беседа председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Зимбабве Мейбл Чиномоной. В сентябре 2022 года председатель Национального собрания Джейкоб Муденда посетил Россию с визитом, в ходе которого встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Национальным собранием Зимбабве. 20 марта 2023 года спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда принял участие во второй международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве.28 марта 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной, которая посетила Москву с официальным визитом. По итогам переговоров было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Зимбабве. Мейбл Чиномона также выступила на заседании Совета Федерации. 29 марта председатель сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномона встретилась со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. В рамках визита делегация Зимбабве во главе с Мейбл Чиномоной посетила Тверскую область. Состоялась встреча с губернатором региона Игорем Руденей.В программу визита делегации Зимбабве в Тверскую область вошли посещение производственных предприятий, культурных объектов Верхневолжья. Делегация Зимбабве возложила цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. 26 мая 2023 года заместитель председателя сената парламента Зимбабве Майкл Рубен Ньамбуйи принял участие в пленарном заседании X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. 19 сентября 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномоной. Беседа состоялась "на полях" четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. В целях развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Зимбабве с 2014 года действует межправительственная комиссия по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Ее пятое заседание прошло 14 ноября 2024 года в Москве. В 2018 году был создан деловой совет "Россия – Зимбабве" для обеспечения более плотного взаимодействия бизнесменов двух стран. Очередное его заседание состоялось в Торгово-промышленной палате России 6 октября 2022 года. Объем товарооборота между Россией и Зимбабве в 2023 году составил 167,8 миллиона долларов (в 2022 году – 24,5 миллиона долларов), в том числе российский экспорт (преимущественно техника) – 144,5 миллиона долларов, импорт из Зимбабве (в основном табачное сырье) – 23,3 миллиона долларов. На октябрь 2024 года, по данным официальных источников в Хараре, двусторонний товарооборот составил 36,1 миллиона долларов при экспорте из России в 34,8 миллиона долларов и импорте в Россию в 1,3 миллиона долларов.В структуре товарооборота превалируют поставки сельхозпродукции. В основном, Россия экспортирует в Зимбабве пшеницу. Республика, в свою очередь, продает табачное сырье и некоторые виды фруктов.Перспективные области двустороннего сотрудничества – недропользование, сельское хозяйство, энергетика, образование. Россия представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины. В 2019 году между компанией АЛРОСА и Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC) было подписано соглашение о совместной разведке алмазов на территории Зимбабве. Геологоразведкой занимается совместное предприятие "Алроса Зимбабве".В 2019 году между министерством горнорудной промышленности Зимбабве и российско-зимбабвийской компанией "Грейт Дайк Инвестмент" было подписано лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл".Российские компании проявляют интерес к деятельности по геологическому изучению перспективных районов Зимбабве, поиску и разведке месторождений, обмену опытом и технологиями по проводимым работам. Они предлагают свою помощь в сфере геологического картирования.По словам спикера правящей партии ZANU-PF Зимбабве Кристофера Мутсвангва, республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере логистики: строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике. В области атомной энергетики в сентябре 2021 года "на полях" 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене был подписан Меморандум о взаимопонимании, заключенный между Госкорпорацией "Росатом" и Министерством энергетики Зимбабве. В развитие этого документа в июле 2023 года было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Зимбабве о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Между Россией и Зимбабве планомерно продвигаются многолетние связи в образовательной сфере. Ежегодно представители зимбабвийской молодежи приезжают на обучение Россию.В 2024/25 учебном году было принято 148 человек за счет средств федерального бюджета. Квота на 2025/26 учебный год – 125 мест. Наряду с московскими вузами больше всего зимбабвийцев учатся в Уральском федеральном университете, Южном федеральном университете, Томском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете. Наиболее популярные специальности "лечебное дело", "фармацевтика", "стоматология", "авиастроение", "горное дело". В настоящее время в российских вузах получают высшее образование более 460 студентов Республики Зимбабве.18 марта 2025 года вступило в силу соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики Зимбабве о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, подписанное в 2022 году.В июне 2022 года зимбабвийской стороне была представлена российская инициатива международного консорциума российских и африканских университетов, бизнес-структур и научных организаций – Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ), а уже в сентябре, по итогам рабочей поездки российской делегации в Республику Зимбабве, 10 зимбабвийских университетов вошли в состав РАФУ.Между Минобрнауки России и министерством науки, технологий и высшего образования Республики Зимбабве был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. В рамках меморандума уже подписано 10 межуниверситетских соглашений о реализации крупных совместных проектов, среди которых – составление почвенных карт Зимбабве, селекция хлопчатника, разработка экспресс-тестов опасных заболеваний, архивный поиск и подготовка материалов для исторической экспозиции Музея освобождения Африки, который строится в Хараре. На территории музея будет установлен памятник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне. Он будет разработан совместно российскими и африканскими скульпторами. Российская и зимбабвийская стороны договорились продолжать сотрудничество по подготовке кадров в сферах геологии, горной инженерии, сельского хозяйства, легкой промышленности. В октябре 2023 года в Университете Зимбабве состоялось открытие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Центр способствует зимбабвийской молодежи в получении высшего образования и последующей профессиональной деятельности на русском языке.В декабре 2023 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков провел рабочую встречу с министром высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которой обсуждался проект создания Центра исследования минеральных ресурсов при Университете Зимбабве.Национальное космическое агентство Зимбабве ЗИНГСА совместно с Российским государственным гидрометеорологическим университетом подписало меморандум о гидрометеорологическом сотрудничестве, а с Юго-Западным государственным университетом – соглашение о научном сотрудничестве по запуску зимбабвийского искусственного спутника Земли типа cubesat.В ноябре 2022 года состоялись переговоры представителей госкорпорации "Роскосмос" с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Амоном Мурвирой, по итогам которых была достигнута договоренность о начале сотрудничества с Республикой Зимбабве по созданию и запуску малых спутников образовательного и связного назначения. 9 ноября 2024 года в Сочи "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка было подписано совместное заявление Российской Федерации и Республики Зимбабве о неразмещении первыми оружия в космосе.5 ноября 2024 года с космодрома "Восточный" состоялся запуск ракеты, которая вывела на орбиту зимбабвийский спутник "Amaisat" в интересах развития сельского хозяйства.Его создавали российские и зимбабвийские конструкторы и ученые в течение двух лет. В 2022 году холдинг "Вертолеты России" и Зимбабве заключили ряд контрактов на поставку гражданских вертолетов Ми-17 и "Ансат" для ключевых федеральных структур Республики Зимбабве. В сентябре 2022 года "Ростех" передал санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи для нужд экстренных служб республики. 22 мая 2023 года холдинг "Вертолеты России" передал Зимбабве партию из 18 вертолетов "Ансат" для санитарной авиации. Каждый санитарный вертолет укомплектован полным набором медицинского оборудования для реанимации и неотложной помощи. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, создаваемая совместными усилиями программа санавиации станет первым подобным проектом на Африканском континенте. До 2025 года в Республику Зимбабве будет поставлено 60 вертолетов российского производства.Россия оказывает гуманитарную помощь Зимбабве как в рамках специализированных учреждений ООН, так и на двусторонней основе. В ноябре 2018 года была оказана помощь Зимбабве в связи с зафиксированным в этой стране распространением вируса холеры. По линии МЧС РФ были переданы лекарственные препараты. Было объявлено также о планируемом направлении оборудования для создания передвижных медицинских центров. В апреле 2019 года самолет МЧС России доставил в Хараре гуманитарную помощь для населения Зимбабве, пострадавшего в результате наводнения и разрушений, вызванных тропическим циклоном "Идай". В 2020 году в рамках взноса в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН за 2019 год Россия оказала гуманитарную помощь на сумму в 1,5 миллиона долларов, поставив продовольствие пострадавшему от последствий засухи населению Зимбабве.В сентябре 2020 года в Зимбабве спецрейсом МЧС России была доставлена российская гуманитарная помощь, предназначенная для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В 2023 года Россия на безвозмездной основе передала Зимбабве 11 тысяч тонн калийных удобрений, что способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. В 2024 году в рамках реализации решений, принятых по итогам второго саммита "Россия – Африка", об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств и в соответствии с поручением президента РФ в Зимбабве была осуществлена поставка на безвозмездной основе 25 тысяч тонн российской пшеницы. Одновременно группа компаний "Уралхим – Уралкалий" передала в дар 23 тысячи тонн минеральных удобрений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, зимбабве, россия, эммерсон мнангагва, валентина матвиенко, владимир путин