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Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:05:00+03:00

2025-05-10T00:05:00+03:00

2025-05-10T00:05:00+03:00

южная осетия

россия

справки

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26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды.Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 120 документов.13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года. 2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран. 14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов. В последующем Анатолий Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года, в марте 2019 года и в марте 2020 года. 23 июня 2020 года Анатолии Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.С избранным в 2022 году президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым Владимир Путин встречался 16 марта 2023 года в Москве. 18 марта 2024 года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым.Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух стран.1 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.4 октября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.Состоялась также трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой.15 июня 2022 года Сергей Лавров встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Москве, а 3 октября 2023 года в Сочи состоялись их переговоры в присутствии югоосетинского мининдел.Наращиваются межпарламентские связи. В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации действуют группы по связям с Парламентом Южной Осетии. В Совете Федерации и Государственной Думе действуют группы по связям с парламентом Южной Осетии.9-10 октября 2023 года состоялся официальный визит председателя югоосетинского парламента Алана Алборова, в рамках которого прошли его встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В марте 2024 года председателем парламента Южной Осетии Алан Алборов возглавил делегацию югоосетинских наблюдателей на выборах президента России. 16 марта состоялась встреча Алана Алборова с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.26 ноября 2024 года состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем парламента Южной Осетии Аланом Маргиевым.Делегации наших стран плотно взаимодействуют в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Работает Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованная в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года. Последнее заседание прошло 17 ноября 2023 года в Цхинвале. Российская Федерация оказывает Южной Осетии масштабное содействие в социально-экономическом развитии. С 2011 года реализуются инвестиционные программы содействия развитию Республики на средства, выделенные из бюджета России. В настоящее время осуществляется утвержденная 18 ноября 2022 года инвестпрограмма на 2023-2025 годы. Общий объем финансирования трехлетней программы составил 3,587 миллиарда рублей. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год составил 1,026 миллиарда рублей. В 2025 году на реализацию программы предусмотрены средства в размере 1,093 миллиарда рублей. В настоящее время начата работа над новой государственной программой социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы.Россия также оказывает финансовую помощь Южной Осетии, в 2025 году ее размер составит 7,035 миллиарда рублей, в том числе 5,942 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие Южной Осетии, за исключением мероприятий инвестиционного характера.С момента признания независимости Южной Осетии Россия направила на развитие республики около 113 миллиардов рублей. Средства были использованы на восстановление около сотни социально важных объектов — инженерных сетей, дорог, больниц, школ и детских садов.За последние пять лет взаимная торговля между Россией и Южной Осетией выросла на 14,5%.Товарооборот Южной Осетии и России по итогам января-сентября 2024 года составил 8,099 миллиарда рублей, в том числе российский экспорт – 5,799 миллиарда рублей и импорт – 2,3 миллиарда рублей.Основное место в структуре импорта Южной Осетии из России занимают продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, минеральное топливо и нефтепродукты, оборудование и транспортные средства. В свою очередь, основными статьями экспорта республики в РФ являются текстиль и обувь, минеральная вода, вино и фрукты.Развивается сотрудничество в газовой области. В частности, "Газпром" выделил 10 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал.Его пуск был произведен 26 августа 2009 года в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год. В апреле 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года. В соответствии с этим документом планируется обеспечить газом порядка 200 населенных пунктов республики.Осуществляется сотрудничество в военной сфере.На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии. Южная Осетия и Россия регулярно проводят совместные военные учения с применением различного оружия и техники, способствующие поддержанию постоянной боеготовности воинских подразделений, а также безопасности республики. Немаловажным является и тот факт, что Россия также помогает подготавливать профессиональные военные кадры для Южной Осетии, предоставляя специалистам из республики места для обучения в лучших военных вузах страны.Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании.4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял Конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.Россия ежегодно выделяет образовательные квоты для югоосетинских абитуриентов. В 2025 году республике выделено 22 места. Среди востребованных специальностей – математика и механика, компьютерные науки, информатика и вычислительная техника, архитектура и дизайн.Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов Российской Федерации. Двусторонние документы и протоколы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписаны, в частности, по линии Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Крым.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

южная осетия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

южная осетия, россия, справки