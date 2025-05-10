https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015512024.html

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Межгосударственные отношения России и Лаоса - РИА Новости, 10.05.2025

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:13:00+03:00

2025-05-10T00:13:00+03:00

2025-05-10T00:13:00+03:00

лаос

россия

справки

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Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года.Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР). После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов. 9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном.12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений. В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном. В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН. 12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.17 октября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине.9 мая 2024 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В тот же день состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. 24 октября 2024 года "на полях" саммита БРИКС состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).В сентябре 2017 года премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит посетил с визитом Россию, состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Очередная встреча глав правительств России и Лаоса состоялась в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.10 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Ларов встретился заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 26-27 июля Сергей Лавров посетил Лаос, где принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН во Вьентьяне25 июля Сергей Лавров провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.10-11 октября 2024 года глава МИД России принял участие в 19-м Восточноазиатском саммите, который прошел во Вьентьяне."На полях" мероприятия прошла встреча Сергея Лаврова с Салемсаем Коммаситом.21 апреля 2025 года в Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Лаоса Салемсая Коммасита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.В тот же день лаосская делегация во главе с Салемсаем Коммаситом посетила Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, выпускником которого он является. 22 апреля Салемсай Коммасит провел переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком при участии представителей профильных министерств и ведомств двух стран. Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.В июле 2010 года Москву с официальным визитом посетил председатель Национального собрания Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Госдумы РФ Валерием Язевым. В октябре 2013 года Россию с визитом посетила председатель Национального Собрания ЛНДР Пани Ятхоту. Состоялась встреча с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой.В мае 2018 года Россию посетила делегация Народно-Революционной Партии Лаоса во главе с членом ЦК НРПЛ, депутатом Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сунтхон Сайячак. 20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 16 декабря 2021 года состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. 21 октября 2022 года члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Лаоса встретились в режиме видеоконференции с депутатами парламента ЛНДР. 21 июля 2023 года в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с заместителем председателя Национального собрания Лаоса Сувоном Лыангбунми. 15 марта 2024 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин провел встречу с председателем комитета по международным делам Национального собрания Лаоса, главой делегации наблюдателей за выборами президента России от Международной парламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) Сання Прасэтом.18 сентября 2024 года председатель Совета Федерации встретилась с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту в рамках мероприятий четвертого Евразийского женского форума.В апреле 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ (2008-2024) Николай Патрушев посетил Лаос с рабочим визитом, в ходе которого встретился с вице-президентом ЛНДР Пханкхамом Випхаваном и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом, а также провел переговоры с министром общественной безопасности ЛНДР Вилаем Лакхамфонгом. В октябре 2023 года глава МВД России Владимир Колокольцев посетил Лаос для участия в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ). В ходе визита состоялась его встреча с заместителем премьер-министра Лаоса, министром общественной безопасности ЛНДР генерал-лейтенантом Вилаем Лакхамфонгом.Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество. По данным ФТС РФ, в 2021 году товарооборот России и Лаоса составил более 20 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 9,6 миллиона долларов и импорт – 10,6 миллиона долларов. В январе-ноябре 2023 года товарооборот России с Лаосом вырос на 17%. По итогам 2023 года рост взаимной торговли России и Лаоса составил 12%.Как заявил в октябре 2024 года президент России Владимира Путина, абсолютные величины двустороннего товарооборота увеличиваются в разы.Российской Федерацией поставляются в Лаосскую Народную-Демократическую Республику продукты питания, есть перспективы по наращиванию поставок продовольственной, сельскохозяйственной, медицинской и промышленной продукции.В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").В сентябре 2016 года во Вьентьяне был подписан Меморандум о намерениях между ООО "Интер РАО – Инжиниринг", ООО "А-РКСЬЕНА" и "Электрисите дю Лаос – Дженерейшн паблик компании" по проекту строительства гидроэлектростанции Секонг-5 в Лаосе. С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.В ноябре 2023 года в Лаосе состоялось 17-е Заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка, его открытие планируется в 2024 году. С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир".В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с 2018 года Россия выделила три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Россией и ВПП. В 2021 году РФ подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, охватывающей около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Россия поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны. В октябре 2024 года Россия передала Лаосу 47 тонн подсолнечного масла для организации школьного питания в провинциях Луангнамтха и Пхонгсали, пострадавших от наводнений.В апреле 2025 года Россия направила 149 тонн рыбных консервов стоимостью два миллиона долларов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса – Луангнамтха, Луангпхабанг и Пхонгсали с охватом 50 тысяч учащихся. 28 января 2025 года состоялась церемония начала работ по реновации Госпиталя российско-лаосской дружбы "Миттапхаб" во Вьентьяне, осуществляемой при финансовой поддержке с российской стороны (12,9 миллиона долларов) совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.В январе 2018 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. Были достигнуты договоренности о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (в том числе об открытии во Вьентьяне представительства Минобороны России).В апреле 2019 года в России с официальным визитом побывал министр обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялат. Сергей Шойгу и Тянсамон Тяннялат встретились "на полях" Московской международной конференции по безопасности. 13 августа 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером правительства, министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. Страны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В документе указано, что страны будут взаимодействовать друг с другом в вопросах подготовки военных кадров, ремонта спецтехники, а также в сферах медицины, изучения военной истории, топографии, спорта и культуры и др. С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос".Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих.10 ноября 2024 года начался 7-й этап работ по гуманитарному разминированию участков территории в провинции Хуапхан специалистами МПЦ ВС РФ совместно с саперами инженерных войск Народной армии Лаоса.В апреле 2025 года военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели курс подготовки личного состава специальных подразделений народной армии Лаоса (НАЛ) "Тайфун-2025" на лаосской территории. Курс посетили вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны Кхамьенг Оутхакайсон, заместитель министра обороны - начальник генерального штаба республики генерал-лейтенант Сайчай Коммасит и др. В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов. Осуществляется научное сотрудничество, межвузовское взаимодействие. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями. Во Вьентьяне активно действует Российский центр науки и культуры, способствующий расширению контактов между академическими учреждениями и распространению в Лаосе русского языка. В начале 2023 года представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР бы запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса. 8 сентября 2023 года в общеобразовательной школе Пхейват в Вьентьяне состоялось торжественное открытие класса русского языка. 20 октября 2023 года в Лаосском национальном университете при поддержке Российского центра науки и культуры в Лаосе прошла церемония открытия курса русского языка в Центре открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А.И. Герцена. По линии правительства России для граждан Лаоса выделяются места в российских вузах.Всего за годы сотрудничества более девяти тысяч граждан Лаоса получили образование в советских и российских высших и профессиональных учебных заведениях.Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса.В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско – лаосской дружбы". В апреле 2025 года первый в истории приход Русской православной церкви в столице Лаоса Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма. Туризм является одной из наиболее перспективных сфер для сотрудничества между Россией и Лаосом. В 2023 году туристический поток из России в Лаос в этом году превысил "допандемийные" значения 2019 года, существует и потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму.Несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами сейчас приостановлено, российские и лаосские компании активно изучают возможности по развитию транспортно-логистического сообщения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лаос, россия, справки