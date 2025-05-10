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Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:18:00+03:00

2025-05-10T00:18:00+03:00

2025-05-10T00:18:00+03:00

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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года. В 2012 году уровень дипломатических отношений России с Вьетнамом был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства. Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие – Договор об основах дружественных отношений (1994) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001). Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое шесть раз посетил президент России (Владимир Путин – в 2001, 2006, 2013, 2017, и 2024; Дмитрий Медведев – в 2010 году). 28 июня – 1 июля 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. 6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика. В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего Россию с рабочим визитом. Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 17 октября 2023 года состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекин (КНР). 19-20 июня 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам.20 июня состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом с участием официальных делегаций.В рамках государственного визита был принят и подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, принято Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.Состоялись отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.В Большом оперном театре Ханоя прошла встреча Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама с выпускниками советских и российских вузов. По окончании мероприятия лидеры послушали концертную программу. Затем состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама в честь президента России.Глава Российского государства также принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. 24 октября 2024 года "на полях" саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Российский президент заявил о поддержке стремления Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС. 14-15 января 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершил свой первый визит в СРВ в качестве председателя правительства России. В Ханое прошли его встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом страны Лыонг Кыонгом, состоялись переговоры с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем, а также обмен мнениями с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Фам Минь Тинь и Михаил Мишустин встретились с представителями ведущих компаний двух стран. По итогам визита они подписали Совместное коммюнике. Был также подписан ряд других документов. Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.1-4 апреля 2025 года состоялся официальный визит в Россию вице-премьера правительства, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона. 2 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Буй Тхань Шоном. 3 апреля состоялись встречи заместителя премьер-министра Буй Тхань Шона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом. В ходе визита прошла его встреча с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В рамках визита прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. 22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама. 8-10 сентября 2024 года председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман посетил с официальным визитом Россию. 9 сентября состоялись двусторонние встречи Чан Тхань Мана с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 10 сентября председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также принял участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В тот же день Чан Тхань Ман встретился с руководителями думских фракций "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым и КПРФ Геннадием Зюгановым. 6 апреля 2025 года Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном "на полях" проходившей в Ташкенте (Узбекистан) 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 13 августа 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2024". 10 сентября 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Беседа состоялась "на полях" заседания высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Во многом его развитие стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Он стал первым государством, с которым ЕАЭС подписал этот документ в 2015 году. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.По данным ФТС России, в 2023 году взаимный товарооборот составил около пяти миллиардов долларов (+8,3%), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов (-16%), вьетнамский импорт – 3,9 миллиарда долларов (+18%). В 2024 году взаимный товарооборот увеличился более чем на 20% и составил 5,95 миллиарда долларов. Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот достиг 4,59 миллиарда долларов: экспорт Вьетнама в Россию составил 2,34 миллиарда, а импорт из России – 2,25 миллиарда. Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы. Импортируются электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция. Доля промышленных товаров составляет около 70% товарооборота. В январе 2025 года был подписан комплексный план по развитию российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Он включает конкретные шаги по увеличению числа совместных проектов и базовые решения по поддержке взаимных контактов в 13 ключевых отраслях экономики. План должен способствовать цели утроения взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов к 2030 году. Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 25-е заседание межправкомиссии прошло 11 сентября 2024 года. В 2019 году был создан Российско-вьетнамский деловой совет. Его очередное заседание прошло 27 марта 2024. 6-8 декабря 2023 года в Ханое прошла 5-я Российско-Вьетнамская промышленная выставка "Expo-Russia Vietnam 2023". По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама на октябрь 2024 года, в России реализуется 16 проектов с общим объемом вьетнамских инвестиций 1,6 миллиарда долларов. Это 7,3% от общего объема зарубежных инвестиций Ханоя (РФ – четвертая в перечне из 91 страны). Вьетнамские вложения сосредоточены в таких секторах, как разведка и добыча нефти и газа (50%), промышленность (33%) и недвижимость (14%). Россия реализует во Вьетнаме больше проектов – 194 на сумму 989 миллионов долларов. Это добывающий сектор (53%), гостиничный бизнес и сфера общественного питания (20%). Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории РФ и Вьетнама. С 1981 года работает СП "Вьетсовпетро" (49% – "Зарубежнефть", 51% – "Петровьетнам"). С 2008 года добычу углеводородов в Ненецком автономном округе ведет СК "Русвьетпетро" (51% – "Зарубежнефть" и 49% – "Петровьетнам"). Общий объем добычи – свыше 30 миллионов тонн нефти.В 2006 году в Ханое был создан Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Его учредители – Банк ВТБ (ПАО) и Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Они владеют равными долями (по 50%) уставного капитала. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир". Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. В настоящее время на территории Вьетнама действует дистрибьютор автомобилей "Камаз" – компания New Atlantic International Trading. Также с целью развития продаж на рынке Вьетнама действует дочерняя компания KAMAZ TRADE Company Limited в городе Хошимин. С 1979 года, с момента начала экспорт "Камазов" во Вьетнам, на местный рынок было поставлено более 30 тысяч автомобилей этой марки.В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз". В марте 2025 года генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что "Камаз" намерен расширить свое присутствие на вьетнамском рынке, представив новейшее поколение грузовиков К5. Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". С 2018 года во вьетнамском Дананге функционирует такое предприятие. В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.Россия традиционно вносит большой вклад в развитие гидроэнергетического потенциала Вьетнама. Компания "Русгидро" заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках. Основные объекты вьетнамских инвестиций в России (всего – 17 проектов общей стоимостью около 2,8 миллиарда долларов) – совместное предприятие ООО "СК "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе, Многофункциональный культурно-деловой центр "Ханой – Москва", а также создаваемые в Московской и Калужской областях агропромышленные комплексы концерна "Ти-Эйч Тру-Милк".Компания "Тиэйч Рус Приморский", резидент территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский", создает животноводческий комплекс с общим поголовьем 10 тысяч голов рогатого скота молочных пород в Яковлевском муниципальном районе Приморского края. Ввести в работу животноводческий комплекс и молокозавод планируется в 2029 году. В создание животноводческого комплекса, а также молокозавода мощностью переработки 60 тысяч тонн молока в год резидент по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики России вкладывает более 20 миллиардов рублей, создает при этом свыше 360 рабочих мест. Инвестором проекта выступает TH Group – один из крупнейших аграрных холдингов во Вьетнаме. Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в центре постоянно работают 26 российских специалистов. В январе 2025 года в Ханое было подписано соглашение о передаче центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских научных исследований в акватории Вьетнама. 6 апреля 2023 года в Ханое было подписано обновленное Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий. Оно предусматривает организацию совместных морских научных экспедиций, в том числе в исключительной экономической зоне Вьетнама, проведение совместных научных мероприятий двух академий и реализацию программ международной академической мобильности научных и научно-педагогических работников. 6 апреля 2023 года было подписано Соглашение о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое. Его участники – Дальневосточный федеральный университет, ПАО "Сбербанк" и Ханойский государственный университет.Развивается сотрудничество в атомной энергетике. В 2011 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" на 2,4 ГВт. В 2016 году проект был приостановлен. В ноябре 2024 года власти Вьетнама решили возобновить работы по строительству АЭС с намерением завершить их к 2030 году. Госкорпорация "Росатом" будет готова подключиться к строительству АЭС "Ниньтхуан-1". Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии "Росатома" Центра ядерной науки и технологий. В 2023 году был подписан контракт на разработку его технико-экономического обоснования, российская сторона уже приступила к разработке. В 2024 году "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум по графику реализации строительства Центра ядерной науки и технологии. В январе 2025 года Росатом Энергетические Проекты и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.В последние годы в России подготовлены около 300 специалистов из Вьетнама в этой области. Налаживается сотрудничество в сфере фармакологии. В январе 2025 года российская фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" открыла представительство во Вьетнаме. В этой связи лекарства курганского фармзавода "Синтез" будут поставляться во Вьетнам. Развивается военное сотрудничество. Вьетнам остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. РФ поставляет для перевооружения вьетнамской армии многофункциональные истребители Су-30МК2, Су-27СК, ракеты, подводные лодки типа "Варшавянка" и др. В академии Генштаба обучаются вьетнамские специалисты военного дела, корабли Тихоокеанского флота заходят в Камрань и Дананг на швартовку и отдых, проводятся совместные маневры. Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в авиационной сфере, судостроении, усилении своих военно-морских сил. 16 января 2025 года в Москве прошло 4-е заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны. Стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год. Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. В настоящее время в вузах РФ учится свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ. Россия выделяет Вьетнаму одну из самых крупных квот на обучение иностранных граждан – тысячу мест в год. Для увеличения количества студентов по востребованным инженерным специальностям в 2023 году был создан Российско-вьетнамский консорциум технических университетов. Прорабатывается вопрос создания в Ханое общеобразовательной школы на 900 учащихся с обучением на русском языке Планируется, что ее деятельность будет проводиться по совместной интегрированной программе с углубленным изучением физико-математических и химико-биологических предметов, а также усиленной подготовкой к конкурсам и олимпиадам. По результатам обучения будут выдаваться аттестаты российского и вьетнамского образцов. В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). В 2024 году обучение на базе института прошли больше 1,2 тысячи человек, для 35 вьетнамских русистов проведен очный курс повышения квалификации. С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.В 2024 году было направлено восемь специалистов. На 2025 год планируется командирование 10 преподавателей.Во Вьетнаме реализуется международный гуманитарный проект Минпросвещения России "Российский учитель за рубежом". В школах республики сегодня трудятся семь участников проекта. Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. Большим успехом пользуются национальные недели кино, выставки картин и фотографий, выступления творческих коллективов.В мае 2019 году в Москве в присутствии глав правительств двух стран состоялась торжественная церемония открытия Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России. Закрытие "перекрестных" годов прошло в июле 2023 года в Ханое в увязке с Днями культуры России. В июле 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни вьетнамской культуры. 15 января 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе визита в Ханой провела встречу с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунгом. Была подписана Программа сотрудничества между министерствами на 2025-2027 годы. Вьетнам – традиционно популярное направление для пляжного отдыха в России, особенно в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году россияне совершили 125 тысяч поездок во Вьетнам. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос почти на 85%. По данным министерства туризма Вьетнама, россияне совершили 232,3 тысячи визитов в эту страну. Росту турпотока способствует и безвизовый въезд во Вьетнам на 45 дней. Действие безвизового режима для туристов из 12 стран, в том числе России, завершился в марте 2025 года, однако власти страны объявили о продлении меры на три года, до марта 2028 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

вьетнам

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вьетнам, справки