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Межгосударственные отношения России и Палестины

Межгосударственные отношения России и Палестины - РИА Новости, 10.05.2025

Межгосударственные отношения России и Палестины

Двусторонние отношения между Советским Союзом и Палестиной были установлены 27 ноября 1974 года в ходе визита в Москву председателя Исполнительного комитета... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:09:00+03:00

2025-05-10T00:09:00+03:00

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Двусторонние отношения между Советским Союзом и Палестиной были установлены 27 ноября 1974 года в ходе визита в Москву председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафата, когда СССР официально признал ООП единственным законным представителем арабского народа Палестины. В 1976 году в Москве было открыто Представительство ООП. В 1988 году СССР официально признал Государство Палестина. В 1990 году представительство было преобразовано в посольство. В 1995 году в Газе начало функционировать представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу.После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.Всего с 2005 года Махмуд Аббас более 20 раз посещал Россию.12-14 августа 2024 года президент Палестина Махмуд Аббас посетил Россию с официальным визитом.13 августа в Ново-Огареве прошли переговоры Владимира Путина и президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.24 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом "на полях" саммита БРИКС в Казани. Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза.29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина. 18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон). 26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры. 23 января 2020 года Владимир Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и др. 13 октября 2022 года Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу в Астане "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Поддерживаются телефонные контакты на высшем уровне.11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в ноябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане. Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года. 25 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Палестины провели встречу в Нью-Йорке (США). 11 мая 2023 года в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики прошла 23 января 2024 года в Нью-Йорке.На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.15 мая 2024 года в Манаме (Бахрейн) "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Поддерживается диалог по линии министерств и ведомств двух стран.В мае 2023 года состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сентябре 2022 года Москву посетила делегация ХАМАС во главе с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания. Состоялась встреча с российскими сенаторами во главе с председателем комитета СФ по международным делам Григорием Карасиным.В октябре 2023 года, январе 2024 года, и 3 февраля 2025 года Москву посещала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. 29 февраля-1 марта 2024 года в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. С приветственным словом к ее участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН) – единственного легитимного механизма сопровождения процесса арабо-израильского урегулирования, одобренного резолюциями СБ ООН 1397 и 1515.В начале октября 2023 года обстановка в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась. 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль начал наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС заключили перемирие, оно длилось шесть дней. 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня. 1 марта 2025 года перемирие окончилось, но боевые действия не начались из-за попыток посредников продолжить переговоры. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе из-за отказа ХАМАС принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. По данным Минздрава Газы, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года достигло 51 тысячи, пострадали свыше 116 тысяч человек..Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, без создания независимого палестинского государства, "что бы ни происходило, мы будем видеть рецидивы насилия, которое сейчас наблюдается в Газе. Без создания палестинского государства его народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным, жить в условиях несправедливости".В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное, пятое заседание межправкомиссии прошло 5 декабря 2024 года в Москве.В январе-июле 2023 года двусторонний товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 50,8% до 4,8 миллиона долларов, в том числе экспорт вырос на 40,4% до 4,4 миллиона долларов. Импорт увеличился в 5,8 раза до 437,1 тысяч долларов. Из России в Палестину поставляются продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Основные статьи импорта – диагностические и лабораторные реагенты, а также обработанный камень.В настоящее время происходит диверсификация двустороннего товарооборота и расширение числа компаний, участвующих во взаимной торговле. Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений. Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование. В мае 2024 года Минздравы России и Палестины разработали "дорожную карту" по оказанию медицинской помощи палестинцам. Палестинские власти надеются на дальнейшее увеличение помощи со стороны России. Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС. Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей.Развивается сотрудничество в сфере образования, в том числе на уровне высших учебных заведений. Обсуждается возможность запуска образовательных программ среднего профессионального образования.Действует Императорское Православное Палестинское Общество, начало деятельности которого восходит к 1882 году. Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине Святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне.В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. 26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме.В Палестине в двух школах ведется преподавание на русском языке. 1 сентября 2014 года открылась Школа Российско-Палестинской дружбы – первая государственная русская школа для мальчиков. С 1 сентября 2015 года в ней стал преподаваться русский язык.Палестинская школа для девочек в Вифании – частная общеобразовательная школа при Русском православном Гефсиманском женском монастыре. Русский язык здесь преподают с третьего класса. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр. Россия оказывает помощь палестинским беженцам. С 2017 по 2021 годы по линии Ближневосточного агентства ООН было выделено в общей сложности 10 миллионов долларов. С октября 2023 года в рамках гуманитарной миссии Россия доставила около 830 тонн продуктов, лекарств, одежды и предметов первой необходимости жителям сектора Газа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, палестина, сергей лавров, владимир путин, махмуд аббас