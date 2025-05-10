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Президент Бразилии высказался об отношениях с США - РИА Новости, 10.05.2025
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10:53 10.05.2025 (обновлено: 11:26 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016179578.html
Президент Бразилии высказался об отношениях с США
Президент Бразилии высказался об отношениях с США - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Бразилии высказался об отношениях с США
Бразилия - не задний двор США, а независимая страна, которая не хочет быть лучше или хуже кого-то, но требует взаимоуважительных отношений, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:53:00+03:00
2025-05-10T11:26:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бразилия - не задний двор США, а независимая страна, которая не хочет быть лучше или хуже кого-то, но требует взаимоуважительных отношений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Сказал бы, что уже давно многие думали, что Бразилия - задний двор США. Бразилия - не задний двор, а независимая и суверенная страна с суверенными интересами народа. Мы хотим уважительно относиться к США, поскольку нашим дипломатическим отношениям 200 лет, и хотим, чтобы к нам уважительно относились. Бразилия не хочет быть лучше кого-либо, но и не приемлет быть хуже кого-либо", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.
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бразилия, сша, в мире, луис инасиу лула да силва, россия
Бразилия, США, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия
Президент Бразилии высказался об отношениях с США

Лула да Силва: Бразилия хочет взаимоуважительных отношений со Штатами

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бразилия - не задний двор США, а независимая страна, которая не хочет быть лучше или хуже кого-то, но требует взаимоуважительных отношений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Сказал бы, что уже давно многие думали, что Бразилия - задний двор США. Бразилия - не задний двор, а независимая и суверенная страна с суверенными интересами народа. Мы хотим уважительно относиться к США, поскольку нашим дипломатическим отношениям 200 лет, и хотим, чтобы к нам уважительно относились. Бразилия не хочет быть лучше кого-либо, но и не приемлет быть хуже кого-либо", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.
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