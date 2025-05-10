https://ria.ru/20250510/braziliya-2016179578.html

Президент Бразилии высказался об отношениях с США

Президент Бразилии высказался об отношениях с США - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Бразилии высказался об отношениях с США

Бразилия - не задний двор США, а независимая страна, которая не хочет быть лучше или хуже кого-то, но требует взаимоуважительных отношений, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:53:00+03:00

2025-05-10T10:53:00+03:00

2025-05-10T11:26:00+03:00

бразилия

сша

в мире

луис инасиу лула да силва

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бразилия - не задний двор США, а независимая страна, которая не хочет быть лучше или хуже кого-то, но требует взаимоуважительных отношений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Сказал бы, что уже давно многие думали, что Бразилия - задний двор США. Бразилия - не задний двор, а независимая и суверенная страна с суверенными интересами народа. Мы хотим уважительно относиться к США, поскольку нашим дипломатическим отношениям 200 лет, и хотим, чтобы к нам уважительно относились. Бразилия не хочет быть лучше кого-либо, но и не приемлет быть хуже кого-либо", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.

https://ria.ru/20250509/tramp-2016069007.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

бразилия, сша, в мире, луис инасиу лула да силва, россия