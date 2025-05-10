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Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине

Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:39:00+03:00

2025-05-10T10:39:00+03:00

2025-05-10T11:13:00+03:00

бразилия

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луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран.На пресс-конференции по итогам своего визита в Россию Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос конфликта на Украине "до, во время и после" визита в РФ."Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - сказал президент.

https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html

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бразилия, украина, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире