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Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 10.05.2025 (обновлено: 11:13 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016177787.html
Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине
Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и РИА Новости, 10.05.2025
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2025-05-10T11:13:00+03:00
бразилия
украина
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
луис инасиу лула да силва
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран.На пресс-конференции по итогам своего визита в Россию Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос конфликта на Украине "до, во время и после" визита в РФ."Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - сказал президент.
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бразилия, украина, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Президент Бразилии обсуждал с Путиным конфликт на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва обсуждал конфликт на Украине с Путиным в РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран.
На пресс-конференции по итогам своего визита в Россию Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос конфликта на Украине "до, во время и после" визита в РФ.
"Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - сказал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеБразилияУкраинаРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
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