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Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:49 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016172390.html
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве
Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:49:00+03:00
2025-05-10T09:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В своей публикации в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Алколумбре отметил, что принял участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. "В Москве я участвую в праздновании 80-летия Дня Победы - исторической вехи в окончании Второй мировой войны и разгроме нацистского режима. Для меня это волнующе и символично участвовать в этом моменте... в качестве председателя сената... и как первого еврея, занимающего этот пост", - говорится в публикации политика, опубликованной 9 мая. Алколумбре также напомнил о событиях холокоста во время Второй мировой войны и призвал сохранить память об этом. "Победа союзников была не просто концом войны. Это был конец плана, направленного на стирание истории и идентичности. Шесть миллионов евреев были убиты во время холокоста: мужчины, женщины и дети были убиты просто за то, кем они были. Эту память необходимо сохранить. Потому что память - это еще и защита", - добавил Алколумбре. Председатель сената также прикрепил к публикации свою фотографию с парада в честь праздника на Красной площади.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, бразилия, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Бразилия, Россия
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве

Глава сената Бразилии Алколумбре назвал волнующим участие в празднике 9 мая в РФ

© Getty Images / Andressa AnholeteПредседатель сената Бразилии Дави Алколумбре
Председатель сената Бразилии Дави Алколумбре - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Andressa Anholete
Председатель сената Бразилии Дави Алколумбре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В своей публикации в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Алколумбре отметил, что принял участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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"В Москве я участвую в праздновании 80-летия Дня Победы - исторической вехи в окончании Второй мировой войны и разгроме нацистского режима. Для меня это волнующе и символично участвовать в этом моменте... в качестве председателя сената... и как первого еврея, занимающего этот пост", - говорится в публикации политика, опубликованной 9 мая.
Алколумбре также напомнил о событиях холокоста во время Второй мировой войны и призвал сохранить память об этом.
«
"Победа союзников была не просто концом войны. Это был конец плана, направленного на стирание истории и идентичности. Шесть миллионов евреев были убиты во время холокоста: мужчины, женщины и дети были убиты просто за то, кем они были. Эту память необходимо сохранить. Потому что память - это еще и защита", - добавил Алколумбре.
Председатель сената также прикрепил к публикации свою фотографию с парада в честь праздника на Красной площади.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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