https://ria.ru/20250510/braziliya-2016172390.html
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве
Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:49:00+03:00
2025-05-10T09:49:00+03:00
2025-05-10T09:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
бразилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016171954_0:231:3033:1937_1920x0_80_0_0_97ed2f913a9e11cb37b71e3d1fd35d54.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В своей публикации в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Алколумбре отметил, что принял участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. "В Москве я участвую в праздновании 80-летия Дня Победы - исторической вехи в окончании Второй мировой войны и разгроме нацистского режима. Для меня это волнующе и символично участвовать в этом моменте... в качестве председателя сената... и как первого еврея, занимающего этот пост", - говорится в публикации политика, опубликованной 9 мая. Алколумбре также напомнил о событиях холокоста во время Второй мировой войны и призвал сохранить память об этом. "Победа союзников была не просто концом войны. Это был конец плана, направленного на стирание истории и идентичности. Шесть миллионов евреев были убиты во время холокоста: мужчины, женщины и дети были убиты просто за то, кем они были. Эту память необходимо сохранить. Потому что память - это еще и защита", - добавил Алколумбре. Председатель сената также прикрепил к публикации свою фотографию с парада в честь праздника на Красной площади.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250510/nikaragua-2016164814.html
https://ria.ru/20250510/vnuk--2016158736.html
москва
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016171954_230:0:2922:2019_1920x0_80_0_0_d653f19bc94f9fdf227e97af090bba3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, москва, бразилия, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Бразилия, Россия
Глава сената Бразилии высказался об участии в праздновании 9 мая в Москве
Глава сената Бразилии Алколумбре назвал волнующим участие в празднике 9 мая в РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель сената Бразилии (верхней палаты парламента) Дави Алколумбре назвал символичной участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В своей публикации в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Алколумбре отметил, что принял участие в праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
"В Москве я участвую в праздновании 80-летия Дня Победы - исторической вехи в окончании Второй мировой войны и разгроме нацистского режима. Для меня это волнующе и символично участвовать в этом моменте... в качестве председателя сената... и как первого еврея, занимающего этот пост", - говорится в публикации политика, опубликованной 9 мая.
Алколумбре также напомнил о событиях холокоста во время Второй мировой войны и призвал сохранить память об этом.
«
"Победа союзников была не просто концом войны. Это был конец плана, направленного на стирание истории и идентичности. Шесть миллионов евреев были убиты во время холокоста: мужчины, женщины и дети были убиты просто за то, кем они были. Эту память необходимо сохранить. Потому что память - это еще и защита", - добавил Алколумбре.
Председатель сената также прикрепил к публикации свою фотографию с парада в честь праздника на Красной площади.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.