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Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы
Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:20:00+03:00
2025-05-10T23:20:00+03:00
2025-05-10T23:30:00+03:00
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
владимир путин
бадра гунба
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и отметил важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне."Благодарю вас за возможность в эти дни посетить мероприятия, посвященные Великой Победе, Великой Отечественной войне. Для нас это особое событие, это наша общая история, которой мы дорожим", - сказал Гунба российскому президенту в Кремле.
https://ria.ru/20250510/gunba-2016263834.html
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абхазия, москва, владимир путин, бадра гунба, 80-летие победы в великой отечественной войне
Абхазия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Владимир Путин, Бадра Гунба, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы
Гунба поблагодарил Путина за приглашение в Москву ко Дню Победы