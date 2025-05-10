https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263929.html

Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы

Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Абхазии поблагодарил Путина за возможность посетить Парад Победы

Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:20:00+03:00

2025-05-10T23:20:00+03:00

2025-05-10T23:30:00+03:00

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

владимир путин

бадра гунба

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и отметил важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне."Благодарю вас за возможность в эти дни посетить мероприятия, посвященные Великой Победе, Великой Отечественной войне. Для нас это особое событие, это наша общая история, которой мы дорожим", - сказал Гунба российскому президенту в Кремле.

https://ria.ru/20250510/gunba-2016263834.html

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абхазия, москва, владимир путин, бадра гунба, 80-летие победы в великой отечественной войне