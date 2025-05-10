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Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
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23:18 10.05.2025 (обновлено: 23:29 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263686.html
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику."Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить вас от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем. Надеемся, что вы примете это приглашение", - сказал он на встрече с Путиным.
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абхазия, в мире
Абхазия, В мире
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику

Президент Абхазии Гунба пригласил Путина посетить республику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику.
"Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить вас от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем. Надеемся, что вы примете это приглашение", - сказал он на встрече с Путиным.
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