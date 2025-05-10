https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263686.html

Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику

Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику

Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:18:00+03:00

2025-05-10T23:18:00+03:00

2025-05-10T23:29:00+03:00

абхазия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002771522_0:299:2822:1886_1920x0_80_0_0_9ba77f85d132ee332de4541a7e0d32b5.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику."Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить вас от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем. Надеемся, что вы примете это приглашение", - сказал он на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, в мире