https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263686.html
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:18:00+03:00
2025-05-10T23:18:00+03:00
2025-05-10T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику."Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить вас от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время. Мы вас искренне ждем. Надеемся, что вы примете это приглашение", - сказал он на встрече с Путиным.
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абхазия, в мире
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Президент Абхазии Гунба пригласил Путина посетить республику