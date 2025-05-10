https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263590.html
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией, заявил Путин
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией, заявил Путин
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией и в сфере экономики, и в гуманитарной области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:17:00+03:00
2025-05-10T23:17:00+03:00
2025-05-10T23:22:00+03:00
россия
абхазия
владимир путин
бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией и в сфере экономики, и в гуманитарной области, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой."Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области", - сказал Путин на встрече.Он уточнил, что речь об образовании и здравоохранении.
https://ria.ru/20250510/putin-2016264051.html
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россия, абхазия, владимир путин, бадра гунба
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Бадра Гунба
Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией, заявил Путин
Путин: РФ готова сотрудничать с Абхазией в экономике и гуманитарной сфере