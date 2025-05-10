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Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 11.05.2025
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23:15 10.05.2025 (обновлено: 00:00 11.05.2025)
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263448.html
Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии
Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 11.05.2025
Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:15:00+03:00
2025-05-11T00:00:00+03:00
политика
владимир путин
россия
абхазия
бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости.Заявления ПутинаЗа прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть, и больше.Заявления ГунбыДля нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено.Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для президента Абхазии это первая после вступления в должность встреча с российским лидером.
https://ria.ru/20250507/belousov-2015673955.html
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политика, владимир путин, россия, абхазия, бадра гунба
Политика, Владимир Путин, Россия, Абхазия, Бадра Гунба

Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы
Встреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости.

Заявления Путина

  • Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией и в экономической области, и в гуманитарной сфере;
  • Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток:
«

За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть, и больше.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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Заявления Гунбы

  • Отношения Москвы и Сухума развиваются динамично, для Абхазии было важно открыть аэропорт:
«
Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба
Бадра Гунба
Президент Абхазии
  • Гунба пригласил Путина посетить республику в любое удобное время, российский лидер принял это приглашение;
  • президент Абхазии выразил благодарность России за отношение к его стране, а также за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы.
Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для президента Абхазии это первая после вступления в должность встреча с российским лидером.
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