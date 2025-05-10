Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления Путина
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За прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть, и больше.
Заявления Гунбы
- Отношения Москвы и Сухума развиваются динамично, для Абхазии было важно открыть аэропорт:
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Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено.
- Гунба пригласил Путина посетить республику в любое удобное время, российский лидер принял это приглашение;
- президент Абхазии выразил благодарность России за отношение к его стране, а также за возможность посетить мероприятия по случаю Дня Победы.
Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади. Для президента Абхазии это первая после вступления в должность встреча с российским лидером.
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