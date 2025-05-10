https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263448.html

Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии

Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 11.05.2025

Путин провел в Кремле встречу с президентом Абхазии

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-10T23:15:00+03:00

2025-05-10T23:15:00+03:00

2025-05-11T00:00:00+03:00

политика

владимир путин

россия

абхазия

бадра гунба

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы, передает корреспондент РИА Новости.Заявления ПутинаЗа прошлый год рост был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов, а может быть, и больше.Заявления ГунбыДля нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено.Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для президента Абхазии это первая после вступления в должность встреча с российским лидером.

https://ria.ru/20250507/belousov-2015673955.html

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россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, россия, абхазия, бадра гунба