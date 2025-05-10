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Гунба хочет пригласить Путина в Абхазию - РИА Новости, 10.05.2025
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19:41 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016247928.html
Гунба хочет пригласить Путина в Абхазию
Гунба хочет пригласить Путина в Абхазию - РИА Новости, 10.05.2025
Гунба хочет пригласить Путина в Абхазию
Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пригласит его посетить Абхазию. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:41:00+03:00
2025-05-10T19:41:00+03:00
абхазия
россия
владимир путин
бадра гунба
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пригласит его посетить Абхазию. "Сегодня я планирую пригласить (в Абхазию - ред.) Владимира Владимировича Путина от имени народа Абхазии. Его ценят, уважают и любят", - сказал Гунба, отвечая на вопрос о возможности визита российского лидера в Абхазию. Абхазский президент напомнил, что с приходом Владимира Путина были сняты ограничения на пересечение границы через реку Псоу, а в 2008 году, при поддержке Путина (тогда он был премьер-министром) и Дмитрия Медведева (был президентом) была признана независимость Абхазии. "Мы благодарны России и понимаем, что безопасность и суверенитет обеспечиваются в том числе благодаря ей", - подчеркнул Гунба. Двусторонняя встреча российского и абхазского лидеров ожидается 10 мая, это будет вторая встреча Гунбы и Путина за 2025 год.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html
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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, в мире
Абхазия, Россия, Владимир Путин, Бадра Гунба, В мире
Гунба хочет пригласить Путина в Абхазию

Гунба сообщил, что на встрече с Путиным пригласит его посетить Абхазию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил в интервью РИА Новости, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пригласит его посетить Абхазию.
"Сегодня я планирую пригласить (в Абхазию - ред.) Владимира Владимировича Путина от имени народа Абхазии. Его ценят, уважают и любят", - сказал Гунба, отвечая на вопрос о возможности визита российского лидера в Абхазию.
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Абхазский президент напомнил, что с приходом Владимира Путина были сняты ограничения на пересечение границы через реку Псоу, а в 2008 году, при поддержке Путина (тогда он был премьер-министром) и Дмитрия Медведева (был президентом) была признана независимость Абхазии.
"Мы благодарны России и понимаем, что безопасность и суверенитет обеспечиваются в том числе благодаря ей", - подчеркнул Гунба.
Двусторонняя встреча российского и абхазского лидеров ожидается 10 мая, это будет вторая встреча Гунбы и Путина за 2025 год.
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АбхазияРоссияВладимир ПутинБадра ГунбаВ мире
 
 
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