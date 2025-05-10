Рейтинг@Mail.ru
Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/abbas-2016244711.html
Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой
Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой
Ситуация в секторе Газа "очень плохая", погибли уже более 50 тысяч человек, поэтому гуманитарная помощь России - это бальзам на душу палестинского народа,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:06:00+03:00
2025-05-10T19:06:00+03:00
в мире
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа "очень плохая", погибли уже более 50 тысяч человек, поэтому гуманитарная помощь России - это бальзам на душу палестинского народа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "В Газе погибли 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа. И эта помощь, которую вы оказываете, - это бальзам на душу нашего народа. Мы очень ценим это, мы благодарны вам за эту гуманитарную помощь", - сказал президент Палестины.
https://ria.ru/20250510/putin-2016241603.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой

Аббас: в Газе погибли более 50 тысяч человек, ситуация очень плохая

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа "очень плохая", погибли уже более 50 тысяч человек, поэтому гуманитарная помощь России - это бальзам на душу палестинского народа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В Газе погибли 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа. И эта помощь, которую вы оказываете, - это бальзам на душу нашего народа. Мы очень ценим это, мы благодарны вам за эту гуманитарную помощь", - сказал президент Палестины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин высказался о запрете гуманитарной поддержки сектора Газа
Вчера, 18:43
 
В миреРоссияПалестинаМахмуд АббасВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала