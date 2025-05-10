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Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой

Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой - РИА Новости, 10.05.2025

Аббас назвал ситуацию в Газе очень плохой

Ситуация в секторе Газа "очень плохая", погибли уже более 50 тысяч человек, поэтому гуманитарная помощь России - это бальзам на душу палестинского народа,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:06:00+03:00

2025-05-10T19:06:00+03:00

2025-05-10T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа "очень плохая", погибли уже более 50 тысяч человек, поэтому гуманитарная помощь России - это бальзам на душу палестинского народа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "В Газе погибли 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа. И эта помощь, которую вы оказываете, - это бальзам на душу нашего народа. Мы очень ценим это, мы благодарны вам за эту гуманитарную помощь", - сказал президент Палестины.

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в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году