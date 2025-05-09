"Беспрецедентная угроза". В Турции высказались о дерзком шаге Зеленского
Маммадоглу: угрозы Зеленского ускорят конец его эпохи в истории Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшись от перемирия и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве, попрал общее историческое прошлое двух народов и тем самым приблизил свой конец, пишет журналист Джейхун Маммадоглу в статье для турецкого издания Aydınlık.
"Такие слова можно считать завуалированной и беспрецедентной угрозой. Возможно, это просто запугивание, однако довольно сложно предсказать, чего ожидать от Украины в нынешних условиях. <…> Заявления Зеленского начинают походить на риторику нацистского лидера", считает обозреватель.
По мнению автора, дело не только в желании Зеленского омрачить празднование Дня Победы, но и в том, что предложенное Москвой трехдневное перемирие имеет, помимо прочего, символическое значение. Если бы на Украине приняли предложение, это показало бы, что у Москвы и Киева есть общая победа и исходя из такого совместного наследия вполне можно достичь взаимопонимания относительно мира.
"Тем не менее, Зеленский в очередной раз высмеял общее историческое достояние двух народов и показал, что не намерен прекращать военный конфликт", — заявил журналист.
По мнению автора статьи, угрозы главы киевского режима выходят за рамки отношений между двумя сторонами вооруженного конфликта.
"Зеленский воплощает угрозу миру во всем мире и здравому смыслу, а это может ускорить конец его эпохи в украинской истории", — резюмировал он.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
Как сообщили в Минобороны России, украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили ведение боевых действий: они нарушили режим прекращения огня более пяти тысяч раз и предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
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