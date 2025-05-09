https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html

"Беспрецедентная угроза". В Турции высказались о дерзком шаге Зеленского

"Беспрецедентная угроза". В Турции высказались о дерзком шаге Зеленского - РИА Новости, 09.05.2025

"Беспрецедентная угроза". В Турции высказались о дерзком шаге Зеленского

Владимир Зеленский, отказавшись от перемирия и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве, попрал общее историческое прошлое двух... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:36:00+03:00

2025-05-09T19:36:00+03:00

2025-05-09T19:36:00+03:00

в мире

москва

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшись от перемирия и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве, попрал общее историческое прошлое двух народов и тем самым приблизил свой конец, пишет журналист Джейхун Маммадоглу в статье для турецкого издания Aydınlık."Такие слова можно считать завуалированной и беспрецедентной угрозой. Возможно, это просто запугивание, однако довольно сложно предсказать, чего ожидать от Украины в нынешних условиях. <…> Заявления Зеленского начинают походить на риторику нацистского лидера", считает обозреватель.По мнению автора, дело не только в желании Зеленского омрачить празднование Дня Победы, но и в том, что предложенное Москвой трехдневное перемирие имеет, помимо прочего, символическое значение. Если бы на Украине приняли предложение, это показало бы, что у Москвы и Киева есть общая победа и исходя из такого совместного наследия вполне можно достичь взаимопонимания относительно мира."Тем не менее, Зеленский в очередной раз высмеял общее историческое достояние двух народов и показал, что не намерен прекращать военный конфликт", — заявил журналист.По мнению автора статьи, угрозы главы киевского режима выходят за рамки отношений между двумя сторонами вооруженного конфликта."Зеленский воплощает угрозу миру во всем мире и здравому смыслу, а это может ускорить конец его эпохи в украинской истории", — резюмировал он.Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.Зеленский отверг это предложение, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.Как сообщили в Минобороны России, украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили ведение боевых действий: они нарушили режим прекращения огня более пяти тысяч раз и предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html

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в мире, москва, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне