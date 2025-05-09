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Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:30 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве
Владимира Зеленского потряс парад по случаю Дня Победы в Москве, и он захотел ускорить отправку западных военных на Украину, написал лидер французской партии... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:30:00+03:00
2025-05-09T18:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
флориан филиппо
владимир зеленский
эммануэль макрон
франция
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского потряс парад по случаю Дня Победы в Москве, и он захотел ускорить отправку западных военных на Украину, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?! Обезумевший Макрон может пойти на это", — возмутился он.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что эти силы не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016065835.html
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в мире, москва, флориан филиппо, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве

Политик Филиппо: Зеленского напугал парад Победы в Москве

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского потряс парад по случаю Дня Победы в Москве, и он захотел ускорить отправку западных военных на Украину, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?! Обезумевший Макрон может пойти на это", — возмутился он.
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Вчера, 16:03
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что эти силы не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранцияУкраина80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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