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Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Люди, отмечавшие День Победы в центре Вены, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила дипломат в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:25:00+03:00
2025-05-09T21:25:00+03:00
2025-05-09T21:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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мария захарова
карин кнайсль
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Люди, отмечавшие День Победы в центре Вены, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила дипломат в своем Telegram-канале."Центр Вены. Включили записи "Верните память" в исполнении (российской певицы) Елены Север", — написала она. К публикации официальный представитель МИД прикрепила соответствующее видео, на котором песня звучит в толпе людей с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны. В пятницу бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и назвала их доброту и способность прощать особой силой. Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html
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День Победы в центре Вены
День Победы в центре Вены
2025-05-09T21:25
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Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Жители Вены включили песню "Верните память" на стихи Захаровой ко Дню Победы