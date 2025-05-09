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Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:25 09.05.2025 (обновлено: 21:57 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
Люди, отмечавшие День Победы в центре Вены, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила дипломат в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:25:00+03:00
2025-05-09T21:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вена
россия
австрия
мария захарова
карин кнайсль
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Люди, отмечавшие День Победы в центре Вены, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила дипломат в своем Telegram-канале."Центр Вены. Включили записи "Верните память" в исполнении (российской певицы) Елены Север", — написала она. К публикации официальный представитель МИД прикрепила соответствующее видео, на котором песня звучит в толпе людей с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны. В пятницу бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и назвала их доброту и способность прощать особой силой. Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html
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День Победы в центре Вены
День Победы в центре Вены
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вена, россия, австрия, мария захарова, карин кнайсль, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вена, Россия, Австрия, Мария Захарова, Карин Кнайсль, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы

Жители Вены включили песню "Верните память" на стихи Захаровой ко Дню Победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Люди, отмечавшие День Победы в центре Вены, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщила дипломат в своем Telegram-канале.
"Центр Вены. Включили записи "Верните память" в исполнении (российской певицы) Елены Север", — написала она.
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Вчера, 00:07
К публикации официальный представитель МИД прикрепила соответствующее видео, на котором песня звучит в толпе людей с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны.
В пятницу бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и назвала их доброту и способность прощать особой силой. Кроме того, она сообщила, что отметит День Победы в деревне перед мемориалом.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВенаРоссияАвстрияМария ЗахароваКарин Кнайсль80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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