https://ria.ru/20250509/yakutiya-2015976747.html

Глава Якутии поздравил жителей республики с 80-летием Победы

Глава Якутии поздравил жителей республики с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Глава Якутии поздравил жителей республики с 80-летием Победы

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил ее жителей с 80-летием Великой Победы, знаменательное событие в регионе отмечают девять участников Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:14:00+03:00

2025-05-09T11:14:00+03:00

2025-05-09T11:29:00+03:00

россия

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015979063_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_412bbabe8ee73b3242bf2dcbb76e5982.jpg

ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил ее жителей с 80-летием Великой Победы, знаменательное событие в регионе отмечают девять участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Айсен Николаев на торжественном митинге в Якутске поздравил якутян с величайшим событием в истории России и мира - победоносным завершением Великой Отечественной войны, увенчавшимся полным разгромом гитлеровской Германии", - отмечает пресс-служба. Перед началом митинга Николаев почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков минутой молчания, возложил цветы к монументу "Воинам-победителям" и Вечному огню. Церемония прошла на площади Победы столицы Якутии. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Мартын Герасимович Григорьев, Кирилл Егорович Павлов, Наум Трифонович Слепцов, Петр Константинович Яковлев, труженики фронтового тыла, Герои Российской Федерации, народные депутаты, члены Правительства, представители детских и молодежных организаций, общественники. Более 62 тысяч якутян ушли на фронты Великой Отечественной войны. Более половины из них пали на полях сражений. Сегодня в республике живут девять фронтовиков - участников Великой Отечественной войны, 11 блокадников Ленинграда, четыре узника фашистских концлагерей, 1407 ветеранов тыла и 12 тысяч детей войны. Глава республики подчеркнул, что страна вновь столкнулась с угрозой фашизма. "Якутяне вместе со всей страной стали на защиту Родины. Они отважно сражаются на полях специальной военной операции, проявляя мужество и героизм. Одиннадцать якутян удостоены высочайшего звания Героя России, тысячи бойцов награждены орденами и медалями", - сказал он. После юбилейного митинга на площади Победы в Якутске состоялся военно-патриотический парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Во время парада впервые на площади Победы города Якутска военнослужащие пронесли штандарты десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек приняли участие в очной акции "Бессмертный полк" на улицах города Якутска, в честь Дня Победы также состоялся массовый Осуохай (традиционный якутский круговой танец).

https://ria.ru/20250509/polk-2015966991.html

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250507/jakutsk-2015601086.html

россия

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)