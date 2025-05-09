https://ria.ru/20250509/vuchichi-2016124965.html

Вучич обратился к Путину перед переговорами на русском языке

Вучич обратился к Путину перед переговорами на русском языке - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич обратился к Путину перед переговорами на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич произнес вступительное слово на переговорах в пятницу с российским лидером Владимиром Путиным полностью на русском языке. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:44:00+03:00

2025-05-09T21:44:00+03:00

2025-05-09T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич произнес вступительное слово на переговорах в пятницу с российским лидером Владимиром Путиным полностью на русском языке. Сербский лидер поблагодарил Путина за гостеприимство, отметив, что он сам и его делегация чувствуют себя в Москве, как дома. Вучич также высказал благодарность Путину за поддержку сербской территориальной целостности, назвал снабжение страны российским газом жизненно важным вопросом и выразил надежду на встречу с российским президентом в Белграде. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250508/putin-2015862615.html

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Наталья Макарова

в мире, москва, сербия, белград (город), владимир путин, александр вучич, евросоюз