https://ria.ru/20250509/vuchich-2016123201.html
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:31:00+03:00
2025-05-09T21:31:00+03:00
2025-05-09T21:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
сербия
80-летие победы в великой отечественной войне
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_0:151:2372:1485_1920x0_80_0_0_94ad0174e7f849ad6989d5619e242f70.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_43:0:2219:1632_1920x0_80_0_0_c0b9cf22bfbb2b3dc5251623a569f985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, александр вучич
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Вучич
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич
Вучи: День Победы важен для сербов, они гордятся своей ролью в разгроме нацистов