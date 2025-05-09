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День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:31 09.05.2025 (обновлено: 21:50 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016123201.html
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 09.05.2025
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:31:00+03:00
2025-05-09T21:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
сербия
80-летие победы в великой отечественной войне
александр вучич
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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в мире, сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, александр вучич
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Вучич
День Победы является очень важным для сербов, заявил Вучич

Вучи: День Победы важен для сербов, они гордятся своей ролью в разгроме нацистов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
«
"Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСербия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр Вучич
 
 
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