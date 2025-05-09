https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118756.html

Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией

Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:00:00+03:00

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2025-05-09T21:07:00+03:00

россия

александр вучич

сербия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности."Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать", - сказал Вучич на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118852.html

россия

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2025

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россия, александр вучич, сербия, владимир путин