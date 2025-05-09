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Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
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21:00 09.05.2025 (обновлено: 21:07 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118756.html
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности. РИА Новости, 09.05.2025
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россия
александр вучич
сербия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности."Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать", - сказал Вучич на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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россия, александр вучич, сербия, владимир путин
Россия, Александр Вучич, Сербия, Владимир Путин
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией

Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот между Россией и Сербией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности.
"Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать", - сказал Вучич на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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