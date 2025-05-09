https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118756.html
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:00:00+03:00
2025-05-09T21:00:00+03:00
2025-05-09T21:07:00+03:00
россия
александр вучич
сербия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу в Кремле, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить, для этого есть все возможности."Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать", - сказал Вучич на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118852.html
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россия, александр вучич, сербия, владимир путин
Россия, Александр Вучич, Сербия, Владимир Путин
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот с Россией
Вучич заявил о необходимости увеличить товарооборот между Россией и Сербией