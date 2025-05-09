Володин поздравил россиян с Днем Победы
Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ.
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"Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он выразил бесконечную благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.
"Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память героев. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днем Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!" - добавил председатель Госдумы.
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