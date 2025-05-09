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Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:55 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/volodin-2015966833.html
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:55:00+03:00
2025-05-09T10:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вячеслав володин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ. "Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он выразил бесконечную благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей. "Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память героев. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днем Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!" - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250509/putin-2015952169.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ.
«
"Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он выразил бесконечную благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.
"Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память героев. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днем Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!" - добавил председатель Госдумы.
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