https://ria.ru/20250509/volodin-2015966833.html

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T10:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вячеслав володин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ГД РФ. "Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он выразил бесконечную благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей. "Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память героев. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днем Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!" - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250509/putin-2015952169.html

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Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне