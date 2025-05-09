https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html
Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы
Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы
Военный парад, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро-техники, прошел во Владивостоке в честь 80-летия Победы... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:16:00+03:00
2025-05-09T04:16:00+03:00
2025-05-09T04:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владивосток
россия
уссурийск
виктор лиина
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944865032_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_88be9a487763353eb9a5243d3d39ad4f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро-техники, прошел во Владивостоке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Утром 9 мая во Владивостоке пасмурно и прохладно. По традиции у центральной площади города собралось множество зрителей, представителей патриотических организаций, ветеранов. Перед началом парада на центральную улицу Владивостока под музыку "Священной войны" вынесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы. После этого глава Приморья Олег Кожемяко поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил ветеранов за их подвиг. Парад начался в 10.00 (03.00 мск). Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина объехал парадный строй и поздравил участников парада с 80-й годовщиной Победы. "Сегодня мы особенно остро осознаем цену мира и свободы. Героические дела наших предков будут незабвенны в столетиях. Мы гордимся тем, что являемся наследниками поколения победителей, поколения, которое сломило хребет фашизму и подарило миру свободу", - обратился Лиина к участникам и зрителям парада. После этого собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших в годы Великой Отечественной войны. При исполнении Государственного гимна РФ прозвучали залпы артиллерийский орудий. По традиции парадное шествие открыла рота барабанщиков-нахимовцев. Впервые в этом году на параде прошли группа знаменосцев со штандартами фронтов и три парадных расчёта в форме пехотинцев, лётчиков и моряков военного времени. Следом промаршировали сводная рота офицеров Тихоокеанского флота, моряки-подводники и моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а также сводный батальон морской авиации ТОФ. Также уже не первый год в параде приняли участие женщины-военнослужащие Центра связи Тихоокеанского флота. Следом перед трибунами промаршировали курсанты, пограничники, сотрудники ГУФСИН, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов. "В общей сложности торжественным маршем по главной улице города прошли порядка 1900 человек, из которых более 1000 – это военнослужащие Тихоокеанского флота. Участников стало больше (в 2024 году было 1,6 тысяч человек – прим. ред.), добавились исторические расчёты. Почти в каждой из парадных коробок прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции и награждённые государственными наградами", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ. После прохождения парадных рот на центральной улице города начался парад военной техники, в котором приняли участие свыше 50 машин. Открыли его символы Победы – легендарные танки Т-34. Один из них принимал участие в Маньчжурской наступательной операции в августе 1945 года, в 1950 году был передан ТОФ, где 70 лет служил мишенью на полигоне. Танк восстановили специалисты ремонтной роты 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты, и теперь его можно видеть на парадах 9 мая. Следом за Т-34 прошли советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны ИСУ-152, современный танк Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М" и другие машины. Также по центральной улице проследовали многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу "Уран-14" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск". После этого на параде прошла колонна из 12 ретромашин, которую представили реконструкторы музея "Техника XX века". Зрители увидели легендарную "Катюшу" и ГАЗ-67, который буксировал противотанковую пушку калибра 45 мм образца 1942 года, а также поставленные по ленд-лизу знаменитые американские внедорожник Willys MB 1944 года выпуска и грузовик высокой проходимости Studebaker US6 с советской реактивной системой залпового огня. Сводный военный оркестр завершил парад под марш "Прощание Славянки". После этого у центральной площади пронесли 80-метровую георгиевскую ленту, и началось шествие "Бессмертного полка". По данным мэрии, в этом году в нем принимают участие свыше 35 тысяч человек. Очно эта акция во Владивостоке проходит впервые с 2022 года. Также военный парад состоялся в приморском Уссурийске, участие в нем приняли 1240 человек и более 50 единиц военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, завершатся в 22.00 (15.00 мск) праздничным салютом в центре Владивостока.
https://ria.ru/20250509/parad-2015900022.html
https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015895899.html
https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html
https://ria.ru/20250508/serbiya-2015887029.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, владивосток, россия, уссурийск, виктор лиина, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, т-34, т-80бв, бмп-3, группа газ
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владивосток, Россия, Уссурийск, Виктор Лиина, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Т-34, Т-80БВ, БМП-3, Группа ГАЗ
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро-техники, прошел во Владивостоке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 9 мая во Владивостоке
пасмурно и прохладно. По традиции у центральной площади города собралось множество зрителей, представителей патриотических организаций, ветеранов.
Перед началом парада на центральную улицу Владивостока под музыку "Священной войны" вынесли Государственный флаг РФ
и Знамя Победы. После этого глава Приморья Олег Кожемяко
поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил ветеранов за их подвиг.
Парад начался в 10.00 (03.00 мск). Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина
объехал парадный строй и поздравил участников парада с 80-й годовщиной Победы.
"Сегодня мы особенно остро осознаем цену мира и свободы. Героические дела наших предков будут незабвенны в столетиях. Мы гордимся тем, что являемся наследниками поколения победителей, поколения, которое сломило хребет фашизму и подарило миру свободу", - обратился Лиина к участникам и зрителям парада.
После этого собравшиеся почтили минутой молчания память о погибших в годы Великой Отечественной войны. При исполнении Государственного гимна РФ прозвучали залпы артиллерийский орудий.
По традиции парадное шествие открыла рота барабанщиков-нахимовцев. Впервые в этом году на параде прошли группа знаменосцев со штандартами фронтов и три парадных расчёта в форме пехотинцев, лётчиков и моряков военного времени. Следом промаршировали сводная рота офицеров Тихоокеанского флота, моряки-подводники и моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ
, а также сводный батальон морской авиации ТОФ.
Также уже не первый год в параде приняли участие женщины-военнослужащие Центра связи Тихоокеанского флота. Следом перед трибунами промаршировали курсанты, пограничники, сотрудники ГУФСИН, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.
"В общей сложности торжественным маршем по главной улице города прошли порядка 1900 человек, из которых более 1000 – это военнослужащие Тихоокеанского флота. Участников стало больше (в 2024 году было 1,6 тысяч человек – прим. ред.), добавились исторические расчёты. Почти в каждой из парадных коробок прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции и награждённые государственными наградами", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ.
После прохождения парадных рот на центральной улице города начался парад военной техники, в котором приняли участие свыше 50 машин. Открыли его символы Победы – легендарные т
анки Т-34. Один из них принимал участие в Маньчжурской наступательной операции в августе 1945 года, в 1950 году был передан ТОФ, где 70 лет служил мишенью на полигоне. Танк восстановили специалисты ремонтной роты 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты, и теперь его можно видеть на парадах 9 мая.
Следом за Т-34 прошли советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны ИСУ-152, современный т
анк Т-80БВ, боевые машины пе
хоты БМП-3, бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М" и другие машины.
Также по центральной улице проследовали многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу "Уран-14" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск". После этого на параде прошла колонна из 12 ретромашин, которую представили реконструкторы музея "Техника XX века". Зрители увидели легендарную "Катюшу" и ГАЗ
-67, который буксировал противотанковую пушку калибра 45 мм образца 1942 года, а также поставленные по ленд-лизу знаменитые американские внедорожник Willys MB 1944 года выпуска и грузовик высокой проходимости Studebaker US6 с советской реактивной системой залпового огня.
Сводный военный оркестр завершил парад под марш "Прощание Славянки". После этого у центральной площади пронесли 80-метровую георгиевскую ленту, и началось шествие "Бессмертного полка". По данным мэрии, в этом году в нем принимают участие свыше 35 тысяч человек. Очно эта акция во Владивостоке проходит впервые с 2022 года.
Также военный парад состоялся в приморском Уссурийске
, участие в нем приняли 1240 человек и более 50 единиц военной техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, завершатся в 22.00 (15.00 мск) праздничным салютом в центре Владивостока.