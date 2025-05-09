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Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:59 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015895899.html
Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы
Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы
Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню "Любимый город", сообщил мэр Константин... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:59:00+03:00
2025-05-09T01:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владивосток
константин шестаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню "Любимый город", сообщил мэр Константин Шестаков. "Музыкальный подарок сделали жителям и гостям Владивостока к 80-летию Победы школьники города. Представители 19 детских коллективов объединились, чтобы исполнить одну из самых популярных советских песен - "Любимый город". И сделали это замечательно", - написал Шестаков в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео с песней: на нем школьники исполняют "Любимый город" на фоне достопримечательностей Владивостока: Золотого и Русского мостов, маяка Токаревского, у Вечного огня и на центральной площади города. Также мэр поздравил всех с днем Великой Победы.
https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html
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общество, владивосток, константин шестаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владивосток, Константин Шестаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы

Школьники из Владивостока записали песню "Любимый город" к 80-летию Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню "Любимый город", сообщил мэр Константин Шестаков.
"Музыкальный подарок сделали жителям и гостям Владивостока к 80-летию Победы школьники города. Представители 19 детских коллективов объединились, чтобы исполнить одну из самых популярных советских песен - "Любимый город". И сделали это замечательно", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
Там же он опубликовал видео с песней: на нем школьники исполняют "Любимый город" на фоне достопримечательностей Владивостока: Золотого и Русского мостов, маяка Токаревского, у Вечного огня и на центральной площади города.
Также мэр поздравил всех с днем Великой Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВладивостокКонстантин Шестаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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