https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015895899.html

Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы

Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Школьники из Владивостока записали песню к 80-летию Победы

Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню "Любимый город", сообщил мэр Константин... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:59:00+03:00

2025-05-09T01:59:00+03:00

2025-05-09T01:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владивосток

константин шестаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Школьники из 19 детских коллективов Владивостока в качестве музыкального подарка к 80-летию Победы записали песню "Любимый город", сообщил мэр Константин Шестаков. "Музыкальный подарок сделали жителям и гостям Владивостока к 80-летию Победы школьники города. Представители 19 детских коллективов объединились, чтобы исполнить одну из самых популярных советских песен - "Любимый город". И сделали это замечательно", - написал Шестаков в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео с песней: на нем школьники исполняют "Любимый город" на фоне достопримечательностей Владивостока: Золотого и Русского мостов, маяка Токаревского, у Вечного огня и на центральной площади города. Также мэр поздравил всех с днем Великой Победы.

https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html

владивосток

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общество, владивосток, константин шестаков, 80-летие победы в великой отечественной войне