https://ria.ru/20250509/veterany--2016094928.html

Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России

Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России - РИА Новости, 09.05.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:21:00+03:00

2025-05-09T18:21:00+03:00

2025-05-09T18:27:00+03:00

нижегородская область

общество

россия

нижегородская область

нижний новгород

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016096014_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_82a36922dcd54ee36aa1c165bd90776b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми, которые являются главным богатством России. Спикер нижегородского парламента принял участие в мероприятиях в честь 80-летия со Дня Победы в Нижнем Новгороде. "Парад в честь 80-летия Победы прошел у стен Нижегородского кремля. В одном строю шли разведчики, связисты, танкисты, росгвардейцы. Ветераны Афганистана и Чечни. Воины СВО. Шли, чеканя шаг, чтобы преклониться перед главными Героями праздника – ветеранами Великой Отечественной. Герои той далекой войны уже перешагнули вековой юбилей. Но сохранили победный дух. Трогательно до слёз было видеть, как они встают с мест, чтобы отдать честь салютующим им войскам! Настоящие солдаты Отечества! Железные люди! Богатыри! На их примере были воспитаны новые поколения защитников Родины", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что танкисты Ченстоховской дивизии из Мулино получали боевое крещение подо Ржевом, а сегодня их потомки сражаются с неонацистами. "Прямо с СВО на парад в Нижний прибыли бойцы 26-й бригады 25-й армии. В одном строю с ними – бойцы 96-й "Нижегородской" бригады разведки. Новое поколение Героев с честью несет эстафету мужества. Сильные духом люди – главное богатство нашей страны. Они идут в бой, создают самую лучшую в мире военную технику, отстаивают историческую правду и справедливость, искренне любят Родину. В их руках – ее будущее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)