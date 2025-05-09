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Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России - РИА Новости, 09.05.2025
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Нижегородская область
 
18:21 09.05.2025 (обновлено: 18:27 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/veterany--2016094928.html
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России - РИА Новости, 09.05.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:21:00+03:00
2025-05-09T18:27:00+03:00
нижегородская область
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нижегородская область
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми, которые являются главным богатством России. Спикер нижегородского парламента принял участие в мероприятиях в честь 80-летия со Дня Победы в Нижнем Новгороде. "Парад в честь 80-летия Победы прошел у стен Нижегородского кремля. В одном строю шли разведчики, связисты, танкисты, росгвардейцы. Ветераны Афганистана и Чечни. Воины СВО. Шли, чеканя шаг, чтобы преклониться перед главными Героями праздника – ветеранами Великой Отечественной. Герои той далекой войны уже перешагнули вековой юбилей. Но сохранили победный дух. Трогательно до слёз было видеть, как они встают с мест, чтобы отдать честь салютующим им войскам! Настоящие солдаты Отечества! Железные люди! Богатыри! На их примере были воспитаны новые поколения защитников Родины", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что танкисты Ченстоховской дивизии из Мулино получали боевое крещение подо Ржевом, а сегодня их потомки сражаются с неонацистами. "Прямо с СВО на парад в Нижний прибыли бойцы 26-й бригады 25-й армии. В одном строю с ними – бойцы 96-й "Нижегородской" бригады разведки. Новое поколение Героев с честью несет эстафету мужества. Сильные духом люди – главное богатство нашей страны. Они идут в бой, создают самую лучшую в мире военную технику, отстаивают историческую правду и справедливость, искренне любят Родину. В их руках – ее будущее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
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общество, россия, нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Общество, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России

Люлин назвал ветеранов войны и участников СВО сильными духом людьми

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми, которые являются главным богатством России.
Спикер нижегородского парламента принял участие в мероприятиях в честь 80-летия со Дня Победы в Нижнем Новгороде.
«
"Парад в честь 80-летия Победы прошел у стен Нижегородского кремля. В одном строю шли разведчики, связисты, танкисты, росгвардейцы. Ветераны Афганистана и Чечни. Воины СВО. Шли, чеканя шаг, чтобы преклониться перед главными Героями праздника – ветеранами Великой Отечественной. Герои той далекой войны уже перешагнули вековой юбилей. Но сохранили победный дух. Трогательно до слёз было видеть, как они встают с мест, чтобы отдать честь салютующим им войскам! Настоящие солдаты Отечества! Железные люди! Богатыри! На их примере были воспитаны новые поколения защитников Родины", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что танкисты Ченстоховской дивизии из Мулино получали боевое крещение подо Ржевом, а сегодня их потомки сражаются с неонацистами.
"Прямо с СВО на парад в Нижний прибыли бойцы 26-й бригады 25-й армии. В одном строю с ними – бойцы 96-й "Нижегородской" бригады разведки. Новое поколение Героев с честью несет эстафету мужества. Сильные духом люди – главное богатство нашей страны. Они идут в бой, создают самую лучшую в мире военную технику, отстаивают историческую правду и справедливость, искренне любят Родину. В их руках – ее будущее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
 
Нижегородская областьОбществоРоссияНижегородская областьНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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