Спикер нижегородского парламента Люлин назвал ветеранов богатством России
Люлин назвал ветеранов войны и участников СВО сильными духом людьми
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО сильными духом людьми, которые являются главным богатством России.
Спикер нижегородского парламента принял участие в мероприятиях в честь 80-летия со Дня Победы в Нижнем Новгороде.
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"Парад в честь 80-летия Победы прошел у стен Нижегородского кремля. В одном строю шли разведчики, связисты, танкисты, росгвардейцы. Ветераны Афганистана и Чечни. Воины СВО. Шли, чеканя шаг, чтобы преклониться перед главными Героями праздника – ветеранами Великой Отечественной. Герои той далекой войны уже перешагнули вековой юбилей. Но сохранили победный дух. Трогательно до слёз было видеть, как они встают с мест, чтобы отдать честь салютующим им войскам! Настоящие солдаты Отечества! Железные люди! Богатыри! На их примере были воспитаны новые поколения защитников Родины", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что танкисты Ченстоховской дивизии из Мулино получали боевое крещение подо Ржевом, а сегодня их потомки сражаются с неонацистами.
"Прямо с СВО на парад в Нижний прибыли бойцы 26-й бригады 25-й армии. В одном строю с ними – бойцы 96-й "Нижегородской" бригады разведки. Новое поколение Героев с честью несет эстафету мужества. Сильные духом люди – главное богатство нашей страны. Они идут в бой, создают самую лучшую в мире военную технику, отстаивают историческую правду и справедливость, искренне любят Родину. В их руках – ее будущее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.