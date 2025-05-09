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Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:30 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/veteran-2016096470.html
Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне
Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне - РИА Новости, 09.05.2025
Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне
Приятно было увидеть много людей, особенно молодежи, на церемонии в Вашингтоне в честь 80-летия Победы над фашизмом, сказал РИА Новости американский ветеран... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:30:00+03:00
2025-05-09T18:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Приятно было увидеть много людей, особенно молодежи, на церемонии в Вашингтоне в честь 80-летия Победы над фашизмом, сказал РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны, 99-летний Фрэнк Кон. Кон был одним из пяти ветеранов, принявших участие в церемонии у мемориала воинам Второй мировой войны в американской столице. Она состоялась 8 мая, когда в США и в других странах отмечался День Победы в Европе. "Мне понравилась посещаемость: на трибунах было много людей, включая несколько групп молодежи. Это очень воодушевляет, и мне было очень приятно это видеть", - сказал Кон. Он отметил, что уже не раз участвовал в подобных церемониях, и нынешняя не отличалась от предыдущих. Как и обычно, были официальные выступления, представления ветеранов и возложение венков. "Поскольку я уже неоднократно присутствовал на таких церемониях, то должен сказать, что волнение ушло. Но если бы это происходило впервые, то, безусловно, я был бы впечатлен", - сказал ветеран. После церемонии Кон вместе с другими четырьмя ветеранами принял участие в онлайн-конференции со студентами из Канады. "Я думаю, люди, возможно, узнали что-то новое о войне, особенно если они раньше не участвовали в подобных встречах. Полагаю, что в этом смысле наш разговор оказался полезным", - отметил он. Полковник в отставке Кон был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.
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сша, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне

Ветеран Кон: на Дне Победы в Вашингтоне было много людей, особенно молодежи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Приятно было увидеть много людей, особенно молодежи, на церемонии в Вашингтоне в честь 80-летия Победы над фашизмом, сказал РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны, 99-летний Фрэнк Кон.
Кон был одним из пяти ветеранов, принявших участие в церемонии у мемориала воинам Второй мировой войны в американской столице. Она состоялась 8 мая, когда в США и в других странах отмечался День Победы в Европе.
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"Мне понравилась посещаемость: на трибунах было много людей, включая несколько групп молодежи. Это очень воодушевляет, и мне было очень приятно это видеть", - сказал Кон.
Он отметил, что уже не раз участвовал в подобных церемониях, и нынешняя не отличалась от предыдущих. Как и обычно, были официальные выступления, представления ветеранов и возложение венков.
"Поскольку я уже неоднократно присутствовал на таких церемониях, то должен сказать, что волнение ушло. Но если бы это происходило впервые, то, безусловно, я был бы впечатлен", - сказал ветеран.
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После церемонии Кон вместе с другими четырьмя ветеранами принял участие в онлайн-конференции со студентами из Канады.
"Я думаю, люди, возможно, узнали что-то новое о войне, особенно если они раньше не участвовали в подобных встречах. Полагаю, что в этом смысле наш разговор оказался полезным", - отметил он.
Полковник в отставке Кон был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.
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