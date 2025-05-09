https://ria.ru/20250509/veteran-2016096470.html

Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне

Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне - РИА Новости, 09.05.2025

Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне

Приятно было увидеть много людей, особенно молодежи, на церемонии в Вашингтоне в честь 80-летия Победы над фашизмом, сказал РИА Новости американский ветеран... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:30:00+03:00

2025-05-09T18:30:00+03:00

2025-05-09T18:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Приятно было увидеть много людей, особенно молодежи, на церемонии в Вашингтоне в честь 80-летия Победы над фашизмом, сказал РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны, 99-летний Фрэнк Кон. Кон был одним из пяти ветеранов, принявших участие в церемонии у мемориала воинам Второй мировой войны в американской столице. Она состоялась 8 мая, когда в США и в других странах отмечался День Победы в Европе. "Мне понравилась посещаемость: на трибунах было много людей, включая несколько групп молодежи. Это очень воодушевляет, и мне было очень приятно это видеть", - сказал Кон. Он отметил, что уже не раз участвовал в подобных церемониях, и нынешняя не отличалась от предыдущих. Как и обычно, были официальные выступления, представления ветеранов и возложение венков. "Поскольку я уже неоднократно присутствовал на таких церемониях, то должен сказать, что волнение ушло. Но если бы это происходило впервые, то, безусловно, я был бы впечатлен", - сказал ветеран. После церемонии Кон вместе с другими четырьмя ветеранами принял участие в онлайн-конференции со студентами из Канады. "Я думаю, люди, возможно, узнали что-то новое о войне, особенно если они раньше не участвовали в подобных встречах. Полагаю, что в этом смысле наш разговор оказался полезным", - отметил он. Полковник в отставке Кон был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015835798.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015837093.html

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сша, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире