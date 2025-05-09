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Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:43 09.05.2025 (обновлено: 15:46 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/veteran-2016060497.html
Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы
Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы
Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ВС РФ поздравили одного из донецких ветеранов Великой Отечественной войны Николая... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:43:00+03:00
2025-05-09T15:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
донецк
донецкая народная республика
россия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ВС РФ поздравили одного из донецких ветеранов Великой Отечественной войны Николая Степановича Базавлука с 80-й годовщиной Победы, рассказал РИА Новости боец с позывным "Михалыч".Николай Степанович был призван на военную службу в 1944 году, но приближать победу он начал еще до призыва, оказывая содействие партизанским отрядам. Участвовал в войне с Японией, получил ранение. За свой нелегкий боевой путь ветеран был награжден орденами "Отечественной войны", "За победу над Японией", "За мужество" и юбилейными медалями. "Дорогой вы наш, разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы, с 80-й годовщиной победы великого нашего советского народа, всех братских наших республик, победивших фашизм, эту коричневую нечисть. Спасибо вам, родной, за победу. Многие долгие вам лета, родной", – поздравил ветерана "Михалыч". "Вам я желаю тоже хорошего настроения и чтобы вы жили все время с миром, добром и счастьем. Чтобы на планете не было несчастья. Чтобы все было везде хорошо. И только мира вам, мира. Чтоб вы в дальнейшем жили с миром, а не с войнами", – ответил Николай Степанович.
https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html
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вооруженные силы рф, донецк, донецкая народная республика, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы

Бойцы СВО поздравили ветерана Базавлука в Донецке с 80-летием Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ВС РФ поздравили одного из донецких ветеранов Великой Отечественной войны Николая Степановича Базавлука с 80-й годовщиной Победы, рассказал РИА Новости боец с позывным "Михалыч".
Николай Степанович был призван на военную службу в 1944 году, но приближать победу он начал еще до призыва, оказывая содействие партизанским отрядам. Участвовал в войне с Японией, получил ранение. За свой нелегкий боевой путь ветеран был награжден орденами "Отечественной войны", "За победу над Японией", "За мужество" и юбилейными медалями.
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"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
6 мая, 12:08
"Дорогой вы наш, разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы, с 80-й годовщиной победы великого нашего советского народа, всех братских наших республик, победивших фашизм, эту коричневую нечисть. Спасибо вам, родной, за победу. Многие долгие вам лета, родной", – поздравил ветерана "Михалыч".
"Вам я желаю тоже хорошего настроения и чтобы вы жили все время с миром, добром и счастьем. Чтобы на планете не было несчастья. Чтобы все было везде хорошо. И только мира вам, мира. Чтоб вы в дальнейшем жили с миром, а не с войнами", – ответил Николай Степанович.
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