https://ria.ru/20250509/veteran-2016060497.html

Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы

Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Бойцы СВО поздравили ветерана в Донецке с юбилеем Победы

Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ВС РФ поздравили одного из донецких ветеранов Великой Отечественной войны Николая... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:43:00+03:00

2025-05-09T15:43:00+03:00

2025-05-09T15:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

вооруженные силы рф

донецк

донецкая народная республика

россия

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ВС РФ поздравили одного из донецких ветеранов Великой Отечественной войны Николая Степановича Базавлука с 80-й годовщиной Победы, рассказал РИА Новости боец с позывным "Михалыч".Николай Степанович был призван на военную службу в 1944 году, но приближать победу он начал еще до призыва, оказывая содействие партизанским отрядам. Участвовал в войне с Японией, получил ранение. За свой нелегкий боевой путь ветеран был награжден орденами "Отечественной войны", "За победу над Японией", "За мужество" и юбилейными медалями. "Дорогой вы наш, разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы, с 80-й годовщиной победы великого нашего советского народа, всех братских наших республик, победивших фашизм, эту коричневую нечисть. Спасибо вам, родной, за победу. Многие долгие вам лета, родной", – поздравил ветерана "Михалыч". "Вам я желаю тоже хорошего настроения и чтобы вы жили все время с миром, добром и счастьем. Чтобы на планете не было несчастья. Чтобы все было везде хорошо. И только мира вам, мира. Чтоб вы в дальнейшем жили с миром, а не с войнами", – ответил Николай Степанович.

https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html

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вооруженные силы рф, донецк, донецкая народная республика, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне