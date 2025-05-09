https://ria.ru/20250509/ukraina-2016100653.html
Общественник призвал напомнить украинским детям, что их предки герои
Общественник призвал напомнить украинским детям, что их предки герои - РИА Новости, 09.05.2025
Общественник призвал напомнить украинским детям, что их предки герои
Важно рассказывать украинским детям, что их предки - настоящие герои, а не оккупанты, как это пытается сейчас навязать им украинская власть, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:40:00+03:00
2025-05-09T10:40:00+03:00
2025-05-09T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Важно рассказывать украинским детям, что их предки - настоящие герои, а не оккупанты, как это пытается сейчас навязать им украинская власть, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" Александр Потемкин. "Очень важно напоминать украинским детям, даже заново рассказывать… что их предки - это настоящие герои, никакие не оккупанты, как это пытается сейчас пытаются говорить на Украине", - сказал собеседник. По мнению Потемкина, важно напоминать детям, что их прабабушки и прадедушки воевали, многие отдали свою жизнь, и то, что мы живем сейчас, - это чудо, которое сотворили наши предки. Собеседник отметил, что для украинских детей открытие, что они потомки настоящих победителей, а не людей, чью историю нужно забыть и кого надо стыдиться. "Нынешняя власть Зеленского пытается исковеркать и надругаться над героической памятью наших предков", - добавил Потемкин.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016078692.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
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в мире, украина, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Украина, Великая Отечественная война (1941-1945)
Общественник призвал напомнить украинским детям, что их предки герои
Потемкин: важно рассказывать украинским детям, что их предки настоящие герои
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Важно рассказывать украинским детям, что их предки - настоящие герои, а не оккупанты, как это пытается сейчас навязать им украинская власть, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" Александр Потемкин.
"Очень важно напоминать украинским детям, даже заново рассказывать… что их предки - это настоящие герои, никакие не оккупанты, как это пытается сейчас пытаются говорить на Украине", - сказал собеседник.
По мнению Потемкина, важно напоминать детям, что их прабабушки и прадедушки воевали, многие отдали свою жизнь, и то, что мы живем сейчас, - это чудо, которое сотворили наши предки.
Собеседник отметил, что для украинских детей открытие, что они потомки настоящих победителей, а не людей, чью историю нужно забыть и кого надо стыдиться.
"Нынешняя власть Зеленского пытается исковеркать и надругаться над героической памятью наших предков", - добавил Потемкин.