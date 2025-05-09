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"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:06 09.05.2025 (обновлено: 00:00 10.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016078692.html
"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы
"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы - РИА Новости, 10.05.2025
"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы
В 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T17:06:00+03:00
2025-05-10T00:00:00+03:00
в мире
украина
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москва
артем дмитрук
верховная рада украины
google
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Кто бы мог подумать, что в год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками? Что, как и 80 лет назад, отдельные западные лидеры снова будут натравливать радикалов и неонацистов на наше единство, пытаясь переписать историю и стереть сам смысл Победы", — написал депутат.По мнению Дмитрука, такая ситуация является прямым вызовов памяти, совести и здравому смыслу."И именно поэтому сегодня так важно не молчать. Важно защищать историческую правду, уважать подвиг победителей и не позволить фальсификаторам вырвать у нас Победу из рук", — призвал он.Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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В мире, Украина, Киев, Москва, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Google, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Украина захвачена". В Киеве сделали тяжелое признание в День Победы

Депутат Рады Дмитрук: Украину захватили преемники гитлеровцев

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Кто бы мог подумать, что в год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками? Что, как и 80 лет назад, отдельные западные лидеры снова будут натравливать радикалов и неонацистов на наше единство, пытаясь переписать историю и стереть сам смысл Победы", — написал депутат.
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По мнению Дмитрука, такая ситуация является прямым вызовов памяти, совести и здравому смыслу.
"И именно поэтому сегодня так важно не молчать. Важно защищать историческую правду, уважать подвиг победителей и не позволить фальсификаторам вырвать у нас Победу из рук", — призвал он.
Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Как сообщало издание "Страна.ua", День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром: несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве.
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