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Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:07 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015972566.html
Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук
Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.05.2025
Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук
Преступные киевские власти не смогут отнять у граждан Украины День Победы, неонацистская идеология в стране будет ликвидирована, а народ, нуждающийся в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:07:00+03:00
2025-05-09T11:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
москва
виктор медведчук
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
день победы
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Преступные киевские власти не смогут отнять у граждан Украины День Победы, неонацистская идеология в стране будет ликвидирована, а народ, нуждающийся в освобождении от режима Владимира Зеленского, вернется в лоно братских народов, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня отношение к Победе в Великой Отечественной войне является важнейшим политическим фактором, который определяет реальную позицию от первых политиков на мировой арене до простых граждан в любой стране. В то время как в одних странах разрушаются и оскверняются памятники воинам-освободителям, стирается и уничтожается память об их подвиге, присутствие на параде в Москве представителей многих государств стало не просто данью уважения, но и твердой принципиальной политической позицией в отношении мировой системы безопасности. Именно поэтому Парад Победы приводит в ужас поджигателей Третьей мировой войны, тех, кто зарабатывает миллиарды на крови и горе простых людей", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, сегодня на Украине у власти находятся те, кто предал подвиг своих отцов, дедов и прадедов ради щедрых западных подачек и привилегий. Эти предатели делали все, чтобы праздник Победы забыли. Если вчера украинцам приказывали забыть о славном подвиге в Великой Отечественной войне, то сегодня их отлавливают на улицах и посылают погибать за чужие интересы, а сами продают земли и недра страны, которые по конституции принадлежат народу, отметил Медведчук. "Сегодня мы знаем, сколько миллиардов долларов вливалось в то, чтобы уничтожить память о подвиге советского народа, который во время войны показал свое нерушимое единство, как цинично внедряли неонацизм в украинскую культуру, образование, политику, государственную идеологию. Нашлись предатели, способные за деньги предать то, что их предки храбро защищали ценой своих жизней и неимоверных усилий, иуды, способные плюнуть в лицо тем, кто совершил величайший подвиг ради спасения человечества", - добавил Медведчук. По его словам, народная память хранит и то, что век нацистов, какими бы сильными и могучими они ни казались, будет временным, а конец их бесславен: всегда найдется сила, которая защитит человечество от этой чумы, вернет мир, справедливость и дружбу между народами. "И так будет всегда, поскольку правда и Бог за теми, кто помнит, как и какой ценой была завоевана Победа в том далеком 1945 году, за теми, кто не предаст ни свою страну, ни ее веру, ни ее историю, ни культуру и язык. За теми, кто помнит и не забудет", - продолжил политик. Он подчеркнул, что сегодня украинский народ нуждается "в освобождении от преступного нацистского режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам". "И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он останется в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей. Неонацистская идеология должна быть выкорчевана вместе с ее носителями, милитаризм ликвидирован, а украинский народ возвращен в лоно братских народов, с которыми нас связывает тысячелетняя история, единая вера, язык и общая, одна на всех Победа! С праздником Великой Победы! С праздником победы человечества над нацизмом! Так было и так будет!" - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250507/nebenzya-2015683863.html
https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html
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украина, москва, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Москва, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа - За жизнь, День Победы, В мире
Киевский режим не сможет отнять у украинцев День Победы, заявил Медведчук

Медведчук: неонацистская идеология на Украине будет ликвидирована

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Преступные киевские власти не смогут отнять у граждан Украины День Победы, неонацистская идеология в стране будет ликвидирована, а народ, нуждающийся в освобождении от режима Владимира Зеленского, вернется в лоно братских народов, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня отношение к Победе в Великой Отечественной войне является важнейшим политическим фактором, который определяет реальную позицию от первых политиков на мировой арене до простых граждан в любой стране. В то время как в одних странах разрушаются и оскверняются памятники воинам-освободителям, стирается и уничтожается память об их подвиге, присутствие на параде в Москве представителей многих государств стало не просто данью уважения, но и твердой принципиальной политической позицией в отношении мировой системы безопасности. Именно поэтому Парад Победы приводит в ужас поджигателей Третьей мировой войны, тех, кто зарабатывает миллиарды на крови и горе простых людей", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Небензя ответил на призывы Запада отмечать День Победы в Киеве
7 мая, 20:31
По словам политика, сегодня на Украине у власти находятся те, кто предал подвиг своих отцов, дедов и прадедов ради щедрых западных подачек и привилегий. Эти предатели делали все, чтобы праздник Победы забыли. Если вчера украинцам приказывали забыть о славном подвиге в Великой Отечественной войне, то сегодня их отлавливают на улицах и посылают погибать за чужие интересы, а сами продают земли и недра страны, которые по конституции принадлежат народу, отметил Медведчук.
"Сегодня мы знаем, сколько миллиардов долларов вливалось в то, чтобы уничтожить память о подвиге советского народа, который во время войны показал свое нерушимое единство, как цинично внедряли неонацизм в украинскую культуру, образование, политику, государственную идеологию. Нашлись предатели, способные за деньги предать то, что их предки храбро защищали ценой своих жизней и неимоверных усилий, иуды, способные плюнуть в лицо тем, кто совершил величайший подвиг ради спасения человечества", - добавил Медведчук.
По его словам, народная память хранит и то, что век нацистов, какими бы сильными и могучими они ни казались, будет временным, а конец их бесславен: всегда найдется сила, которая защитит человечество от этой чумы, вернет мир, справедливость и дружбу между народами.
"И так будет всегда, поскольку правда и Бог за теми, кто помнит, как и какой ценой была завоевана Победа в том далеком 1945 году, за теми, кто не предаст ни свою страну, ни ее веру, ни ее историю, ни культуру и язык. За теми, кто помнит и не забудет", - продолжил политик.
Он подчеркнул, что сегодня украинский народ нуждается "в освобождении от преступного нацистского режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам".
"И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он останется в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей. Неонацистская идеология должна быть выкорчевана вместе с ее носителями, милитаризм ликвидирован, а украинский народ возвращен в лоно братских народов, с которыми нас связывает тысячелетняя история, единая вера, язык и общая, одна на всех Победа! С праздником Великой Победы! С праздником победы человечества над нацизмом! Так было и так будет!" - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУкраинаМоскваВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизньДень ПобедыВ мире
 
 
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