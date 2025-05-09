https://ria.ru/20250509/uchastie-2016052823.html

Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве

Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве

Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:07:00+03:00

2025-05-09T15:07:00+03:00

2025-05-09T15:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских газет Youm7. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором присутствовали зарубежные лидеры, в том числе ас-Сиси. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. "Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений", - отмечает газета, обращая внимание на то, что в отношениях двух стран произошел большой импульс благодаря личной дружбе между двумя президентами. Издание подчеркивает, что отношения между Каиром и Москвой укрепились в последние десять лет, в особенности благодаря визитам ас-Сиси и Путина в Россию и Египет соответственно.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2016029285.html

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в мире, египет, москва, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин