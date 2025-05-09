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Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:07 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/uchastie-2016052823.html
Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве
Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве
Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:07:00+03:00
2025-05-09T15:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
египет
москва
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских газет Youm7. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором присутствовали зарубежные лидеры, в том числе ас-Сиси. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта. "Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений", - отмечает газета, обращая внимание на то, что в отношениях двух стран произошел большой импульс благодаря личной дружбе между двумя президентами. Издание подчеркивает, что отношения между Каиром и Москвой укрепились в последние десять лет, в особенности благодаря визитам ас-Сиси и Путина в Россию и Египет соответственно.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2016029285.html
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в мире, египет, москва, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Египет, Москва, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве

Youm7: участие ас-Сиси в параде Победы отражает прочность отношений с Россией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы. Архивное фото
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских газет Youm7.
Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором присутствовали зарубежные лидеры, в том числе ас-Сиси. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта.
Гости на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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"Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений", - отмечает газета, обращая внимание на то, что в отношениях двух стран произошел большой импульс благодаря личной дружбе между двумя президентами.
Издание подчеркивает, что отношения между Каиром и Москвой укрепились в последние десять лет, в особенности благодаря визитам ас-Сиси и Путина в Россию и Египет соответственно.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЕгипетМоскваРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
 
 
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