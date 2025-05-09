Египетские СМИ отреагировали на участие ас-Сиси в параде Победы в Москве
Youm7: участие ас-Сиси в параде Победы отражает прочность отношений с Россией
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы. Архивное фото
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в параде Победы в Москве отражает прочность египетско-российских отношений, пишет одна из ведущих египетских газет Youm7.
Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором присутствовали зарубежные лидеры, в том числе ас-Сиси. В мероприятии также выступил парадный расчет Египта.
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"Участие Египта в российских национальных праздниках отражает прочность двусторонних отношений", - отмечает газета, обращая внимание на то, что в отношениях двух стран произошел большой импульс благодаря личной дружбе между двумя президентами.
Издание подчеркивает, что отношения между Каиром и Москвой укрепились в последние десять лет, в особенности благодаря визитам ас-Сиси и Путина в Россию и Египет соответственно.
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Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>