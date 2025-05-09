Торжественное прохождение войск в честь 80-летия Победы состоялось в Твери
Торжественное прохождение войск в честь 9 Мая состоялось в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТоржественное прохождение войск в честь 80-летия Победы состоялось в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Торжественное прохождение войск в честь 80-летия Победы состоялось в Твери
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона прошло в Твери в честь 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в мероприятии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны Иван Кладкевич, Петр Потемкин, Арсений Сухопаров, Клавдия Никандрова, участники специальной военной операции, многодетные семьи, медики-добровольцы, оказывающие помощь в зоне СВО.
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На прохождении присутствовали почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, представители депутатского корпуса региона, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, молодежь, жители и гости города Твери.
"9 мая – это главный и самый родной праздник для всех граждан России, это символ единства, величия духа и исторической непобедимости нашего народа. С первых дней боев солдаты и офицеры Красной армии и весь наш народ проявили массовый героизм. Показали, что беззаветные преданность и любовь к Родине сильнее самого жестокого и хорошо вооруженного врага. Настоящей крепостью на пути нацистов стало Верхневолжье. Именно здесь, на исторической русской земле, освободив Калинин, советские воины в декабре 1941 года нанесли первое крупное поражение фашистам. А в кровопролитной и одной из самых тяжелейших – Ржевской битве – Красная армия остановила и уничтожила ударные части противника, защитив Москву и обеспечив успех Сталинградского сражения", - отметил Руденя.
Губернатор обратился со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, блокадникам – всем, кто внес вклад в Победу, и нынешним героям – участникам специальной военной операции, которые в новой схватке с современным нацизмом повторяют подвиг дедов и прадедов.
Память павших защитников страны участники мероприятия почтили минутой молчания.
Торжественное прохождение открыла знаменная группа, в состав которой вошли курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Чести нести Государственный флаг РФ удостоен курсант Александр Хмелев, отец которого – участник СВО, получивший ранение в боях под Курском. Знамя Победы нес курсант Даниил Николаев.
В строю по центру Твери прошли знаменная группа и парадные расчеты Тверского территориального гарнизона; профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова; военнослужащие 12 военно-транспортной авиационной дивизии, 196-го военно-транспортного авиационного полка; парадные расчеты МЧС и УФСИН России по Тверской области; выпускного курса Тверского суворовского военного ордена Почета училища; юнармейцы; кадеты школ №№4 и 16 Твери; воспитанники объединений десантного профиля "Сириус" и "Сокол".
Торжественное прохождение закрыл сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона.
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