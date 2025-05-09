https://ria.ru/20250509/turtsija-2016050204.html

Замораживание конфликта на Украине не даст эффекта, заявил посол Ерхов

Замораживание конфликта на Украине не даст эффекта, заявил посол Ерхов - РИА Новости, 09.05.2025

Замораживание конфликта на Украине не даст эффекта, заявил посол Ерхов

"Замораживание" конфликта на Украине не даст эффекта, чревато возобновлением боев в обозримой перспективе, говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:51:00+03:00

2025-05-09T14:51:00+03:00

2025-05-09T14:51:00+03:00

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АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. "Замораживание" конфликта на Украине не даст эффекта, чревато возобновлением боев в обозримой перспективе, говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова "История– учит ли она?" для газеты Hurriyet. "Что же сейчас нужно, чтобы снизить тревожные ожидания? Во-первых, конечно, как можно скорее выйти на урегулирование украинского конфликта – прочное и длительное. А это возможно лишь при условии ликвидации первопричин кризиса – их немало, и они имеют достаточно глубокий характер. Без этого механическое "замораживание", простое прекращение огня по линии соприкосновения не только не даст эффекта, но будет заведомо чревато возобновлением боев уже в обозримой перспективе", - говорится в статье дипломата. По словам Ерхова, сейчас и на будущее остро необходима комплексная система безопасности - равной и неделимой, причем максимально инклюзивная, на широком евразийском пространстве, с участием всех государств нашего огромного континента и их объединений. "При формировании такой системы надо, что называется, "идти от жизни", исходить из того, что она должна быть многослойной, интегрировать в себя уже существующие форматы и институты", - считает он, отмечая, что участники этой конструкции могли бы заключать между собой "перекрёстные" договоры различных видов и уровней – "как двусторонние, так и многосторонние, например, соглашения о взаимопонимании, о ненападении, о взаимопомощи, о непредоставлении своей территории для размещения вооруженных сил третьих стран и многие другие". "Задача создания именно такой архитектуры заложена в представленное в 2024 году государствам Евразии совместное российско-белорусское предложение подключиться к инициативе разработки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". Будем рады, если наши турецкие друзья примут участие в обсуждении этой концепции. Ее продвижение, убежден, способно предоставить разумную альтернативу кошмару войны, предотвратить эскалацию существующих конфликтов и возникновение новых", - отмечается в статье посла РФ в Турции.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, украина, алексей ерхов