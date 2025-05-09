Рейтинг@Mail.ru
Президент Туркмении прибыл в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:45 09.05.2025 (обновлено: 07:49 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/turkmeniya-2015914460.html
Президент Туркмении прибыл в Москву
Президент Туркмении прибыл в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Туркмении прибыл в Москву
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:45:00+03:00
2025-05-09T07:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
туркмения
80-летие победы в великой отечественной войне
сердар бердымухамедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979590310_0:188:3142:1955_1920x0_80_0_0_4c79813864f32e3725afff58b3a9018c.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.В 2024 году Бердымухамедов принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015913617.html
москва
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979590310_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_7bbbe4efffb9b91369c6e0dcf834faf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, туркмения, 80-летие победы в великой отечественной войне, сердар бердымухамедов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Туркмения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сердар Бердымухамедов
Президент Туркмении прибыл в Москву

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на День Победы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В 2024 году Бердымухамедов принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вучич заявил, что сдержал слово приехать в Москву на 80-летие Победы
Вчера, 07:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваТуркмения80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала