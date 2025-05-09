https://ria.ru/20250509/turkmeniya-2015914460.html
Президент Туркмении прибыл в Москву
Президент Туркмении прибыл в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Туркмении прибыл в Москву
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:45:00+03:00
2025-05-09T07:45:00+03:00
2025-05-09T07:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
туркмения
80-летие победы в великой отечественной войне
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.В 2024 году Бердымухамедов принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015913617.html
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москва, туркмения, 80-летие победы в великой отечественной войне, сердар бердымухамедов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Туркмения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сердар Бердымухамедов
Президент Туркмении прибыл в Москву
Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на День Победы