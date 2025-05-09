https://ria.ru/20250509/turkmeniya-2015914460.html

Президент Туркмении прибыл в Москву

Президент Туркмении прибыл в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Туркмении прибыл в Москву

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:45:00+03:00

2025-05-09T07:45:00+03:00

2025-05-09T07:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

туркмения

80-летие победы в великой отечественной войне

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.В 2024 году Бердымухамедов принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2015913617.html

москва

туркмения

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2025

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москва, туркмения, 80-летие победы в великой отечественной войне, сердар бердымухамедов