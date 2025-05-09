https://ria.ru/20250509/tula-2016068311.html

В Туле прошел военный парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Туле прошел военный парад в честь 80-летия Победы в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

В Туле прошел военный парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

Военный парад прошел на площади Ленина в Туле в день 80-летия со дня Великой Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:10:00+03:00

2025-05-09T16:10:00+03:00

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тульская область

тульская область

тула

россия

дмитрий миляев

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел на площади Ленина в Туле в день 80-летия со дня Великой Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. С Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "Дорогие ветераны! Солдаты и офицеры! Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы – нашим главным, священным праздником! Праздником героизма и мужества, отваги и стойкости, безграничной любви к Отечеству! Этот знаменательный юбилей пронизан чувством глубочайшей благодарности ветеранам. Все они – не просто участники величайшей в мировой истории битвы. Они – герои. Герои, которые не дрогнули и не сломались под натиском врага, выстояли и одержали сокрушительную победу! Герои, которые в тылу, преодолевая все тяготы военного лихолетья, обеспечивали фронт продовольствием, оружием, техникой, обмундированием", - отметил губернатор. Миляев подчеркнул, что именно советский народ принял на себя самый страшный удар фашистской Германии и стал той силой, которая смогла переломить ход Второй мировой войны. "Наш народ стал надеждой всего человечества и принес спасение миру. Спасение, которое стоило нам миллионов жизней и разрушенных судеб! Спасение, которое стало самым грандиозным событием всех времен! Спасение, которое принесло мир и покой в дома сотен миллионов людей!" - подчеркнул губернатор. Глава региона сказал, что сегодня, как и 80 лет назад, Вооруженные силы РФ отстаивают право своей Родины на жизнь, с оружием в руках сражаются за будущее, дают жесткий отпор врагу, как деды и прадеды. "Как и 80 лет назад, вся страна в едином порыве помогает нашей армии! Тула – город-герой. Мы помним и чтим лучшие традиции ее защитников, героев Тульской оборонительной операции. Сегодня наши парни подтверждают, что город-герой Тула – надежный щит России, яркий пример мужества и патриотизма. Наши оборонщики создают передовые образцы вооружения, снабжают ими армию, и доказывают этим, что Тула – по-прежнему главный арсенал России! Жители Тульской области в тылу делают все, чтобы помочь нашим бойцам", - добавил Миляев. В память о погибших героях была объявлена минута молчания. Впервые в параде Победы приняли участие сводный парадный расчет ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в зоне СВО и других военных конфликтов, а также сотрудники управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области. Всего в параде было задействовано 66 единиц техники. Парад Победы посмотрели ветераны Великой Отечественной войны, включая фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей; уроженцы Тульской области - Герои Российской Федерации, Герои Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны боевых действий - участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО. Также на трибунах были представители ветеранских организаций и молодежи из муниципальных образований Тульской области, из городов-героев России, а также официальные делегации из других стран.

https://ria.ru/20250325/tula-2007225295.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015987478.html

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Военный парад прошел в Туле в честь 80-летия Победы в ВОВ Военный парад прошел в Туле в честь 80-летия Победы в ВОВ 2025-05-09T16:10 true PT9M32S

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тульская область, тула, россия, дмитрий миляев, 80-летие победы в великой отечественной войне