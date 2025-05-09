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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.05.2025

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, в связи с угрозой ракетного обстрела, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:36:00+03:00

2025-05-09T16:36:00+03:00

2025-05-09T16:36:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, в связи с угрозой ракетного обстрела, передает корреспондент РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксирован пуск ракеты со стороны Йемена. "Инцидент изучается", - заявили военные. Это первая атака со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) после того, как во вторник израильские ВВС уничтожили аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250509/konflikt-1915630213.html

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в мире, йемен, сана, ансар алла, тель-авив, израиль