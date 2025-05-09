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СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:21:00+03:00
2025-05-09T23:21:00+03:00
2025-05-09T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для UnHerd."Дипломатические усилия Трампа провалились по нескольким причинам. Прежде всего, он недооценил нежелание Европы и Украины принять любой компромисс. <…> Для европейских лидеров мирное соглашение, признающее успехи России, было бы политически губительным", — говорится в публикации.Как отметил автор, для Владимира Зеленского ставки оказались еще выше: для главы киевского режима завершение конфликта на Украине может стать не только концом политической карьеры, но и будет представлять серьезную угрозу личной безопасности со стороны многочисленных политических противников."Трамп допустил критический просчет, недооценив твердость позиции России. Он, по-видимому, считал, что предложение рамок, включающих признание территориальных приобретений России на Украине, будет достаточным для обеспечения прорыва. Вероятно, он ожидал, что Москва ответит значительными уступками в ответ. Однако Россия с самого начала дала понять, что любая сделка должна решать более широкий круг проблем, чем статус подконтрольных ей территорий", — заключил Фази.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
UnHerd: Трамп недооценил твердость позиции России по конфликту на Украине