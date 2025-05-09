https://ria.ru/20250509/tramp-2016135972.html

СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине

СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине

Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:21:00+03:00

2025-05-09T23:21:00+03:00

2025-05-09T23:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

россия

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_4be4d55924343de2ec3570618ea414c4.jpg

МОСКВА, 9 мая —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для UnHerd."Дипломатические усилия Трампа провалились по нескольким причинам. Прежде всего, он недооценил нежелание Европы и Украины принять любой компромисс. <…> Для европейских лидеров мирное соглашение, признающее успехи России, было бы политически губительным", — говорится в публикации.Как отметил автор, для Владимира Зеленского ставки оказались еще выше: для главы киевского режима завершение конфликта на Украине может стать не только концом политической карьеры, но и будет представлять серьезную угрозу личной безопасности со стороны многочисленных политических противников."Трамп допустил критический просчет, недооценив твердость позиции России. Он, по-видимому, считал, что предложение рамок, включающих признание территориальных приобретений России на Украине, будет достаточным для обеспечения прорыва. Вероятно, он ожидал, что Москва ответит значительными уступками в ответ. Однако Россия с самого начала дала понять, что любая сделка должна решать более широкий круг проблем, чем статус подконтрольных ей территорий", — заключил Фази.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, украина, россия, владимир зеленский, сша