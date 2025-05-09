Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tramp-2016135972.html
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:21:00+03:00
2025-05-09T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
украина
россия
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_4be4d55924343de2ec3570618ea414c4.jpg
МОСКВА, 9 мая —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для UnHerd."Дипломатические усилия Трампа провалились по нескольким причинам. Прежде всего, он недооценил нежелание Европы и Украины принять любой компромисс. &lt;…&gt; Для европейских лидеров мирное соглашение, признающее успехи России, было бы политически губительным", — говорится в публикации.Как отметил автор, для Владимира Зеленского ставки оказались еще выше: для главы киевского режима завершение конфликта на Украине может стать не только концом политической карьеры, но и будет представлять серьезную угрозу личной безопасности со стороны многочисленных политических противников."Трамп допустил критический просчет, недооценив твердость позиции России. Он, по-видимому, считал, что предложение рамок, включающих признание территориальных приобретений России на Украине, будет достаточным для обеспечения прорыва. Вероятно, он ожидал, что Москва ответит значительными уступками в ответ. Однако Россия с самого начала дала понять, что любая сделка должна решать более широкий круг проблем, чем статус подконтрольных ей территорий", — заключил Фази.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_0925a8391e8a4926f4ef404f2308f5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, украина, россия, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине

UnHerd: Трамп недооценил твердость позиции России по конфликту на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для UnHerd.
"Дипломатические усилия Трампа провалились по нескольким причинам. Прежде всего, он недооценил нежелание Европы и Украины принять любой компромисс. <…> Для европейских лидеров мирное соглашение, признающее успехи России, было бы политически губительным", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве
Вчера, 18:30
Как отметил автор, для Владимира Зеленского ставки оказались еще выше: для главы киевского режима завершение конфликта на Украине может стать не только концом политической карьеры, но и будет представлять серьезную угрозу личной безопасности со стороны многочисленных политических противников.
"Трамп допустил критический просчет, недооценив твердость позиции России. Он, по-видимому, считал, что предложение рамок, включающих признание территориальных приобретений России на Украине, будет достаточным для обеспечения прорыва. Вероятно, он ожидал, что Москва ответит значительными уступками в ответ. Однако Россия с самого начала дала понять, что любая сделка должна решать более широкий круг проблем, чем статус подконтрольных ей территорий", — заключил Фази.
На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на разрешение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
6 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала