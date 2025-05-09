https://ria.ru/20250509/tiraspol-2015970183.html

Шествие "Бессмертного полка" началось в Тирасполе

Шествие "Бессмертного полка" началось в Тирасполе - РИА Новости, 09.05.2025

Шествие "Бессмертного полка" началось в Тирасполе

Шествие "Бессмертного полка" после пятилетнего перерыва началось в Тирасполе в пятницу, несмотря на дождь, оно собрало тысячи участников, передает корреспондент РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:04:00+03:00

2025-05-09T11:04:00+03:00

2025-05-09T11:04:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" после пятилетнего перерыва началось в Тирасполе в пятницу, несмотря на дождь, оно собрало тысячи участников, передает корреспондент РИА Новости. В акции принимает участие глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с портретом деда. Начались торжества с церемонии поднятия копии Знамени Победы на центральной площади города под звуки гимна Советского Союза. "Приднестровцы передают из поколения в поколение эту традицию, сохраняя память об ее истоках. Знаменем Победы был назван Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый над Рейхстагом в мае 1945 года. В 2014 году приднестровскому народу была передана в дар точная копия исторического полотна, которая бережно хранится", - отметил Красносельский. Шествие "Бессмертного полка" проходит во всех городах республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html

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молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, вадим красносельский, тирасполь