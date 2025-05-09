Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:04 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tallin-2016111483.html
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:04:00+03:00
2025-05-09T20:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
таллин
эстония
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он является праздником для многих жителей страны, сообщает эстонская газета Postimees. Ранее издание сообщало, что жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы. "В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики", - говорится в материале издания. Несмотря на запрет связанной с РФ символики, как пишет издание, жители города "идут на хитрости". Так, журналист издания стал свидетелем "необычного" эпизода у памятника Воину-Освободителю. "Женщина достала из сумки советский танковый шлем, надела его на голову своему сыну, быстро сделала снимок, а затем так же стремительно убрала шлем обратно", - говорится в материале газеты. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html
https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html
таллин
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_5a2b4c90407f290fd76c865c4e0a8cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таллин, эстония, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Таллин, Эстония, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы

Postimees: в Таллине завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он является праздником для многих жителей страны, сообщает эстонская газета Postimees.
Ранее издание сообщало, что жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы.
Трансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы
Вчера, 11:20
"В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики", - говорится в материале издания.
Несмотря на запрет связанной с РФ символики, как пишет издание, жители города "идут на хитрости". Так, журналист издания стал свидетелем "необычного" эпизода у памятника Воину-Освободителю.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
7 мая, 20:26
"Женщина достала из сумки советский танковый шлем, надела его на голову своему сыну, быстро сделала снимок, а затем так же стремительно убрала шлем обратно", - говорится в материале газеты.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
У посольства Эстонии прошла акция "Правду и память не отменить!"
7 мая, 17:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреТаллинЭстонияРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала