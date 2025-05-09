https://ria.ru/20250509/tallin-2016111483.html
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:04:00+03:00
2025-05-09T20:04:00+03:00
2025-05-09T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он является праздником для многих жителей страны, сообщает эстонская газета Postimees. Ранее издание сообщало, что жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы. "В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики", - говорится в материале издания. Несмотря на запрет связанной с РФ символики, как пишет издание, жители города "идут на хитрости". Так, журналист издания стал свидетелем "необычного" эпизода у памятника Воину-Освободителю. "Женщина достала из сумки советский танковый шлем, надела его на голову своему сыну, быстро сделала снимок, а затем так же стремительно убрала шлем обратно", - говорится в материале газеты. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html
https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html
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в мире, таллин, эстония, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Таллин, Эстония, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Эстонии завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
Postimees: в Таллине завели шесть дел из-за запрещенной символики в День Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Шесть дел заведены в Таллине в связи с использованием запрещенной в этой стране символики в День Победы, который официально не отмечают в Эстонии, но он является праздником для многих жителей страны, сообщает эстонская газета Postimees
.
Ранее издание сообщало, что жители Таллина
9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии
на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией
и Днем Победы.
"В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики", - говорится в материале издания.
Несмотря на запрет связанной с РФ символики, как пишет издание, жители города "идут на хитрости". Так, журналист издания стал свидетелем "необычного" эпизода у памятника Воину-Освободителю.
"Женщина достала из сумки советский танковый шлем, надела его на голову своему сыну, быстро сделала снимок, а затем так же стремительно убрала шлем обратно", - говорится в материале газеты.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".