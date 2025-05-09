https://ria.ru/20250509/stavropol-2016060314.html
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы
Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:43:00+03:00
2025-05-09T15:43:00+03:00
2025-05-09T15:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ставрополь
ставропольский край
владимир владимиров
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. "Низкий поклон героям Великой Отечественной войны. Слава российской армии! Скорейшей победы и возвращения домой нашим защитникам", – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии парада в Ставрополе. Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе. В рамках празднования было развернуто полотнище "Знамени Победы" размером 1,5 тысячи квадратных метров, стакже остоялся "Вальс Победы", участие в котором приняли несколько сотен пар, в том числе ветераны специальной военной операции. На Крепостной горе в Ставрополе состоялось выступление детского хора "Поющая юность Ставрополья". Его участники исполнили песни о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне