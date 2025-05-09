https://ria.ru/20250509/stavropol-2016060314.html

В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы

В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы

Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:43:00+03:00

2025-05-09T15:43:00+03:00

2025-05-09T15:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. "Низкий поклон героям Великой Отечественной войны. Слава российской армии! Скорейшей победы и возвращения домой нашим защитникам", – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии парада в Ставрополе. Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе. В рамках празднования было развернуто полотнище "Знамени Победы" размером 1,5 тысячи квадратных метров, стакже остоялся "Вальс Победы", участие в котором приняли несколько сотен пар, в том числе ветераны специальной военной операции. На Крепостной горе в Ставрополе состоялось выступление детского хора "Поющая юность Ставрополья". Его участники исполнили песни о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

ставрополь

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, 80-летие победы в великой отечественной войне