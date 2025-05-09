Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:43 09.05.2025 (обновлено: 15:49 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/stavropol-2016060314.html
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы
Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:43:00+03:00
2025-05-09T15:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ставрополь
ставропольский край
владимир владимиров
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016061015_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_fb423695f61de859af027c3a37eaae9b.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости. "Низкий поклон героям Великой Отечественной войны. Слава российской армии! Скорейшей победы и возвращения домой нашим защитникам", – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии парада в Ставрополе. Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе. В рамках празднования было развернуто полотнище "Знамени Победы" размером 1,5 тысячи квадратных метров, стакже остоялся "Вальс Победы", участие в котором приняли несколько сотен пар, в том числе ветераны специальной военной операции. На Крепостной горе в Ставрополе состоялось выступление детского хора "Поющая юность Ставрополья". Его участники исполнили песни о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016061015_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03bacfaa6f6d66e1717f7c10c41a1505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы

В Ставрополе прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

© Фото : Правительство Ставропольского краяПарад, посвящённый 80-летию Великой Победы, в Ставрополе
Парад, посвящённый 80-летию Великой Победы, в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Ставропольского края
Парад, посвящённый 80-летию Великой Победы, в Ставрополе
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ставрополе, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Низкий поклон героям Великой Отечественной войны. Слава российской армии! Скорейшей победы и возвращения домой нашим защитникам", – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии парада в Ставрополе.
Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ставрополе. В рамках празднования было развернуто полотнище "Знамени Победы" размером 1,5 тысячи квадратных метров, стакже остоялся "Вальс Победы", участие в котором приняли несколько сотен пар, в том числе ветераны специальной военной операции.
На Крепостной горе в Ставрополе состоялось выступление детского хора "Поющая юность Ставрополья". Его участники исполнили песни о Великой Отечественной войне.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСтавропольСтавропольский крайВладимир Владимиров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала