https://ria.ru/20250509/solovev-2016124205.html

Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life

Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life - РИА Новости, 10.05.2025

Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life

Телеведущий Владимир Соловьёв во время парада Победы на Красной площади поспорил с французскими журналистами, призвав европейцев наконец-то стать свободными,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-09T21:38:00+03:00

2025-05-09T21:38:00+03:00

2025-05-10T01:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

франция

россия

европа

владимир соловьев (телеведущий)

евросоюз

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьёв во время парада Победы на Красной площади поспорил с французскими журналистами, призвав европейцев наконец-то стать свободными, сообщает издание Life. В пятницу издание Life во время видеосъемки парада Победы на Красной площади запечатлело диалог Соловьёва с журналистами из Франции. "Российский журналист Владимир Соловьёв пообщался с европейскими журналистами на Красной площади", — говорится в публикации. В ходе диалога с иностранными журналистами, который приводит издание, Соловьев призвал европейцев "проснуться" и быть свободными, что означает жить в соответствии со своим словом и судьбой."Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха", — приводится изданием одно из высказываний телеведущего.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

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франция, россия, европа, владимир соловьев (телеведущий), евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва