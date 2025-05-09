https://ria.ru/20250509/solovev-2016124205.html
Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life
Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life - РИА Новости, 10.05.2025
Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life
Телеведущий Владимир Соловьёв во время парада Победы на Красной площади поспорил с французскими журналистами, призвав европейцев наконец-то стать свободными,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T21:38:00+03:00
2025-05-09T21:38:00+03:00
2025-05-10T01:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
франция
россия
европа
владимир соловьев (телеведущий)
евросоюз
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьёв во время парада Победы на Красной площади поспорил с французскими журналистами, призвав европейцев наконец-то стать свободными, сообщает издание Life. В пятницу издание Life во время видеосъемки парада Победы на Красной площади запечатлело диалог Соловьёва с журналистами из Франции. "Российский журналист Владимир Соловьёв пообщался с европейскими журналистами на Красной площади", — говорится в публикации. В ходе диалога с иностранными журналистами, который приводит издание, Соловьев призвал европейцев "проснуться" и быть свободными, что означает жить в соответствии со своим словом и судьбой."Вы не заслуживаете нашей любви, а раз вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха", — приводится изданием одно из высказываний телеведущего.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
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франция, россия, европа, владимир соловьев (телеведущий), евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Франция, Россия, Европа, Владимир Соловьев (телеведущий), Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Соловьев призвал европейцев наконец-то стать свободными, передает Life
Life: Соловьев на параде Победы поспорил с французским журналистом