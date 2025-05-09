https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016132593.html

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:00:00+03:00

2025-05-09T23:00:00+03:00

2025-05-09T23:00:00+03:00

словакия

россия

роберт фицо

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "В Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерации. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов", - сказал Фицо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер упомянул и сотрудничество в области энергетики. "Это атомные электростанции. Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", - подчеркнул Фицо.

https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html

https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html

словакия

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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин