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Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:00:00+03:00
2025-05-09T23:00:00+03:00
2025-05-09T23:00:00+03:00
словакия
россия
роберт фицо
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "В Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерации. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов", - сказал Фицо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер упомянул и сотрудничество в области энергетики. "Это атомные электростанции. Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", - подчеркнул Фицо.
https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html
https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html
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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин
Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Премьер Фицо: Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией