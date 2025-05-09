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Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
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23:00 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016132593.html
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:00:00+03:00
2025-05-09T23:00:00+03:00
словакия
россия
роберт фицо
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "В Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерации. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов", - сказал Фицо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер упомянул и сотрудничество в области энергетики. "Это атомные электростанции. Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", - подчеркнул Фицо.
https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html
https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html
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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин
Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Премьер Фицо: Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерации. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов", - сказал Фицо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин
Вчера, 22:42
Премьер упомянул и сотрудничество в области энергетики.
"Это атомные электростанции. Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", - подчеркнул Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 22:37
 
СловакияРоссияРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
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