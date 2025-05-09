https://ria.ru/20250509/siyyarto-2016062944.html

Венгрия вышлет двух украинских шпионов

Венгрия вышлет двух украинских шпионов - РИА Новости, 09.05.2025

Венгрия вышлет двух украинских шпионов

Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:48:00+03:00

2025-05-09T15:48:00+03:00

2025-05-09T19:39:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 мая — РИА Новости. Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в соцсетях."Сегодня мы выслали <...> двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием", — рассказал он.По словам венгерского министра, украинские власти начали эту клевету из-за того, что Будапешт всегда выступал против поставок оружия Киеву. Сийярто также добавил, что с началом конфликта "на Украине усилилась антивенгерская пропаганда"."Мы не можем терпеть, чтобы такие клеветнические действия постоянно предпринимались на Украине против Венгрии, против венгерского народа", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Министр добавил, что список дипломатов, подлежащих депортации, вручили послу Украины 9 мая.Ранее в пятницу Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию.Министр уточнил, что после получения подробностей или официальной информации Будапешт сможет с этим разобраться.СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016080678.html

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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, вооруженные силы украины, служба безопасности украины