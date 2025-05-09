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В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла - РИА Новости, 09.05.2025
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15:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sinoptiki-2016059135.html
В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла
В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечернее время, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:36:00+03:00
2025-05-09T15:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечернее время, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером, в период с 18.00 до 21.00, местами возможен небольшой дождь, не более 0,6 миллиметра. Температура воздуха на военный парад плюс четыре - плюс девять, днем плюс восемь - плюс 13, вечером плюс три - плюс восемь градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, порывы могут достигать до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла

В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 13 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечернее время, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером, в период с 18.00 до 21.00, местами возможен небольшой дождь, не более 0,6 миллиметра. Температура воздуха на военный парад плюс четыре - плюс девять, днем плюс восемь - плюс 13, вечером плюс три - плюс восемь градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, порывы могут достигать до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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