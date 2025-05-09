https://ria.ru/20250509/sinoptiki-2016059135.html

В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла

В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве в пятницу ожидаются до 13 градусов тепла

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечернее время, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:36:00+03:00

2025-05-09T15:36:00+03:00

2025-05-09T15:36:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечернее время, температура воздуха до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером, в период с 18.00 до 21.00, местами возможен небольшой дождь, не более 0,6 миллиметра. Температура воздуха на военный парад плюс четыре - плюс девять, днем плюс восемь - плюс 13, вечером плюс три - плюс восемь градусов, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду, порывы могут достигать до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

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общество, москва, евгений тишковец