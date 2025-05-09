https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015916356.html
Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную
Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную - РИА Новости, 09.05.2025
Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную
Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" признался, что понял рассказы своего прадеда о Великой Отечественной только тогда,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:07:00+03:00
2025-05-09T08:07:00+03:00
2025-05-09T08:44:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" признался, что понял рассказы своего прадеда о Великой Отечественной только тогда, как сам стал воевать - и сейчас надеется по примеру прадеда отстоять родную землю. Прадеда "Знахаря" звали Иван Иванович Куденко. Во время войны немцы уничтожили его дом, расстреляли семью. "Принимал участие непосредственно в битве за Севастополь. И вот он рассказывал, как бои проходили. Говорит, я иду, патроны закончились, штыком, говорит, немца, прокалываю. Ногой пытаюсь вытащить штык, а штык не идет назад. Ну и я пошел, говорит, их руками душить. Мне, как маленькому, было, конечно, страшно, когда он эти истории рассказывал", - признался "Знахарь" РИА Новости. После войны Куденко стал жить в Донецке. "Сейчас, естественно, картина видится совершенно с другого ракурса. Ты понимаешь некоторые моменты, понимаешь некоторую молчаливость. Тяжело было этому человеку пронести это все до конца своей жизни. Вспоминал периодически, нередко, как говорится, со слезами на глазах", - говорит штурмовик. Однако многое из тех историй стало понятно, только когда "Знахарь" сам пошел воевать. Он говорит, что именно пример прадеда повлиял на него. "Из-за него и служить в армию пошел. Была возможность не пойти, продолжить дальше учебу. Нет, я приостановил обучение, пошел в армию. Непосредственно как дань уважения своему прадеду", - рассказал он. "Знахарь" также через РИА Новости обратился к ветеранам. "Дорогие наши ветераны! То, что вы делали в свое время, не забыто нами. Ваше дело продолжается. Наша земля будет отстояна нами, защитим ее. Ну и победа будет за нами", - заверил он.
https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015911234.html
https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html
https://ria.ru/20250508/veteran-2015837093.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015920107_405:0:1845:1080_1920x0_80_0_0_cbc727595fcef318eef5a20779d88fb5.jpg
Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную в Севастополе
Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" рассказал, как его прадед защищал Севастополь от немцев винтовкой, штыком и в рукопашную
2025-05-09T08:07
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, 80-летие победы в великой отечественной войне, севастополь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецк, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Севастополь
Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную
Штурмовик рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную в Севастополе
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" признался, что понял рассказы своего прадеда о Великой Отечественной только тогда, как сам стал воевать - и сейчас надеется по примеру прадеда отстоять родную землю.
Прадеда "Знахаря" звали Иван Иванович Куденко. Во время войны немцы уничтожили его дом, расстреляли семью.
"Принимал участие непосредственно в битве за Севастополь. И вот он рассказывал, как бои проходили. Говорит, я иду, патроны закончились, штыком, говорит, немца, прокалываю. Ногой пытаюсь вытащить штык, а штык не идет назад. Ну и я пошел, говорит, их руками душить. Мне, как маленькому, было, конечно, страшно, когда он эти истории рассказывал", - признался "Знахарь" РИА Новости.
После войны Куденко стал жить в Донецке
.
"Сейчас, естественно, картина видится совершенно с другого ракурса. Ты понимаешь некоторые моменты, понимаешь некоторую молчаливость. Тяжело было этому человеку пронести это все до конца своей жизни. Вспоминал периодически, нередко, как говорится, со слезами на глазах", - говорит штурмовик.
Однако многое из тех историй стало понятно, только когда "Знахарь" сам пошел воевать. Он говорит, что именно пример прадеда повлиял на него.
"Из-за него и служить в армию пошел. Была возможность не пойти, продолжить дальше учебу. Нет, я приостановил обучение, пошел в армию. Непосредственно как дань уважения своему прадеду", - рассказал он.
"Знахарь" также через РИА Новости обратился к ветеранам.
"Дорогие наши ветераны! То, что вы делали в свое время, не забыто нами. Ваше дело продолжается. Наша земля будет отстояна нами, защитим ее. Ну и победа будет за нами", - заверил он.