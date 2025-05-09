https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015916356.html

Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную

Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную - РИА Новости, 09.05.2025

Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную

Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" признался, что понял рассказы своего прадеда о Великой Отечественной только тогда,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:07:00+03:00

2025-05-09T08:07:00+03:00

2025-05-09T08:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецк

80-летие победы в великой отечественной войне

севастополь

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" признался, что понял рассказы своего прадеда о Великой Отечественной только тогда, как сам стал воевать - и сейчас надеется по примеру прадеда отстоять родную землю. Прадеда "Знахаря" звали Иван Иванович Куденко. Во время войны немцы уничтожили его дом, расстреляли семью. "Принимал участие непосредственно в битве за Севастополь. И вот он рассказывал, как бои проходили. Говорит, я иду, патроны закончились, штыком, говорит, немца, прокалываю. Ногой пытаюсь вытащить штык, а штык не идет назад. Ну и я пошел, говорит, их руками душить. Мне, как маленькому, было, конечно, страшно, когда он эти истории рассказывал", - признался "Знахарь" РИА Новости. После войны Куденко стал жить в Донецке. "Сейчас, естественно, картина видится совершенно с другого ракурса. Ты понимаешь некоторые моменты, понимаешь некоторую молчаливость. Тяжело было этому человеку пронести это все до конца своей жизни. Вспоминал периодически, нередко, как говорится, со слезами на глазах", - говорит штурмовик. Однако многое из тех историй стало понятно, только когда "Знахарь" сам пошел воевать. Он говорит, что именно пример прадеда повлиял на него. "Из-за него и служить в армию пошел. Была возможность не пойти, продолжить дальше учебу. Нет, я приостановил обучение, пошел в армию. Непосредственно как дань уважения своему прадеду", - рассказал он. "Знахарь" также через РИА Новости обратился к ветеранам. "Дорогие наши ветераны! То, что вы делали в свое время, не забыто нами. Ваше дело продолжается. Наша земля будет отстояна нами, защитим ее. Ну и победа будет за нами", - заверил он.

https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015911234.html

https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015837093.html

донецк

севастополь

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Российский боец рассказал, как его прадед бился с немцами врукопашную в Севастополе Командир отделения 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Знахарь" рассказал, как его прадед защищал Севастополь от немцев винтовкой, штыком и в рукопашную 2025-05-09T08:07 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, 80-летие победы в великой отечественной войне, севастополь