https://ria.ru/20250509/shestvie-2016137147.html

Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье

Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье - РИА Новости, 09.05.2025

Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье

Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:28:00+03:00

2025-05-09T23:28:00+03:00

2025-05-09T23:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

справки

анталья (провинция)

россия

москва

владимир путин

яна поплавская

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе ветеранам персональные поздравления президента РФ, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. В четверг праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также состоялись в Аланье. "В городах Анталья и Аланья состоялись шествия "Бессмертного полка", организованы акции "Георгиевская ленточка" и "Стена памяти", в которых приняли участие сотни наших соотечественников. Мероприятия посетили руководители консульских учреждений Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители турецких властей", - сообщили в генконсульстве. Перед гостями с концертом выступил Патриарший хор Храма Христа Спасителя в Москве, который исполнил песни военных лет. "Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик вручил проживающим в Анталье ветеранам персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в дипломатическом представительстве. Помимо этого, команда общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во главе с актрисой театра и кино, общественным деятелем Яной Поплавской в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставили в Анталью частицу Вечного огня с Красной площади в Москве. Огонь памяти был представлен в ходе шествия "Бессмертного полка", а также передан в генконсульство России в Анталье, русскоязычные школы и зажжен на могилах ветеранов войны. Ранее шествие "Бессмертного полка" состоялось в ряде турецких городов, в том числе в Стамбуле и столице Анкаре. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и в других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, анталья (провинция), россия, москва, владимир путин, яна поплавская, 80-летие победы в великой отечественной войне