Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье
Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе ветеранам персональные поздравления президента РФ, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
В четверг праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также состоялись в Аланье.
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"В городах Анталья и Аланья состоялись шествия "Бессмертного полка", организованы акции "Георгиевская ленточка" и "Стена памяти", в которых приняли участие сотни наших соотечественников. Мероприятия посетили руководители консульских учреждений Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители турецких властей", - сообщили в генконсульстве.
Перед гостями с концертом выступил Патриарший хор Храма Христа Спасителя в Москве, который исполнил песни военных лет.
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"Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик вручил проживающим в Анталье ветеранам персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в дипломатическом представительстве.
Помимо этого, команда общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во главе с актрисой театра и кино, общественным деятелем Яной Поплавской в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставили в Анталью частицу Вечного огня с Красной площади в Москве. Огонь памяти был представлен в ходе шествия "Бессмертного полка", а также передан в генконсульство России в Анталье, русскоязычные школы и зажжен на могилах ветеранов войны.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и в других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.