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Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/shestvie-2016137147.html
Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье
Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье - РИА Новости, 09.05.2025
Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье
Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:28:00+03:00
2025-05-09T23:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
анталья (провинция)
россия
москва
владимир путин
яна поплавская
80-летие победы в великой отечественной войне
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе ветеранам персональные поздравления президента РФ, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. В четверг праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также состоялись в Аланье. "В городах Анталья и Аланья состоялись шествия "Бессмертного полка", организованы акции "Георгиевская ленточка" и "Стена памяти", в которых приняли участие сотни наших соотечественников. Мероприятия посетили руководители консульских учреждений Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители турецких властей", - сообщили в генконсульстве. Перед гостями с концертом выступил Патриарший хор Храма Христа Спасителя в Москве, который исполнил песни военных лет. "Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик вручил проживающим в Анталье ветеранам персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в дипломатическом представительстве. Помимо этого, команда общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во главе с актрисой театра и кино, общественным деятелем Яной Поплавской в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставили в Анталью частицу Вечного огня с Красной площади в Москве. Огонь памяти был представлен в ходе шествия "Бессмертного полка", а также передан в генконсульство России в Анталье, русскоязычные школы и зажжен на могилах ветеранов войны. Ранее шествие "Бессмертного полка" состоялось в ряде турецких городов, в том числе в Стамбуле и столице Анкаре. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и в других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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справки, анталья (провинция), россия, москва, владимир путин, яна поплавская, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Анталья (провинция), Россия, Москва, Владимир Путин, Яна Поплавская, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сотни россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье

Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Анталье

© Генеральное консульство России в Анталье Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Генеральное консульство России в Анталье
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен россиян приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в пятницу в турецкой Анталье, генеральный консул РФ передал проживающим в городе ветеранам персональные поздравления президента РФ, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
В четверг праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также состоялись в Аланье.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
«
"В городах Анталья и Аланья состоялись шествия "Бессмертного полка", организованы акции "Георгиевская ленточка" и "Стена памяти", в которых приняли участие сотни наших соотечественников. Мероприятия посетили руководители консульских учреждений Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители турецких властей", - сообщили в генконсульстве.
Перед гостями с концертом выступил Патриарший хор Храма Христа Спасителя в Москве, который исполнил песни военных лет.
«
"Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик вручил проживающим в Анталье ветеранам персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в дипломатическом представительстве.
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Помимо этого, команда общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во главе с актрисой театра и кино, общественным деятелем Яной Поплавской в рамках патриотической акции "Огонь памяти" доставили в Анталью частицу Вечного огня с Красной площади в Москве. Огонь памяти был представлен в ходе шествия "Бессмертного полка", а также передан в генконсульство России в Анталье, русскоязычные школы и зажжен на могилах ветеранов войны.
Ранее шествие "Бессмертного полка" состоялось в ряде турецких городов, в том числе в Стамбуле и столице Анкаре.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и в других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСправкиАнталья (провинция)РоссияМоскваВладимир ПутинЯна Поплавская80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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